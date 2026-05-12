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Saiba quem é Sol de Andrade, dentista e 'sócia' de Vírginia apontada como novo affair de Zé Felipe

Influenciadora soma mais de 164 mil seguidores e compartilha rotina de viagens e lifestyle

O Liberal
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Influenciadora soma mais de 164 mil seguidores e compartilha rotina de viagens e lifestyle (Reprodução/ Redes sociais)

Desde o anúncio do fim do casamento entre Zé Felipe e Virginia Fonseca, em maio de 2025, a vida pessoal do cantor passou a ser acompanhada de perto pelos fãs nas redes sociais. Desta vez, quem entrou no centro das especulações foi a cirurgiã-dentista e influenciadora Sol de Andrade, que confirmou ter se encontrado com o artista em Belo Horizonte.

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O assunto ganhou repercussão nesta terça-feira (12), após rumores sobre um possível affair entre os dois se espalharem entre seguidores do cantor.

Procurada pela revista Quem, Sol confirmou o encontro ocorrido na capital mineira, mas evitou comentar detalhes da relação.

Os teriam se encontrado no dia 22 de março. Ao ser perguntada se os dois continuam mantendo contato ou se viveram outros momentos juntos, Sol preferiu não se aprofundar no assunto.

Assessoria de Zé Felipe evita comentar rumores

A assessoria de imprensa de Zé Felipe também foi procurada pela revista, mas informou apenas que o cantor “não tem nada para falar”.

Com a repercussão do caso, internautas passaram a buscar mais informações sobre Sol de Andrade, que acumula mais de 164 mil seguidores nas redes sociais.

Em seu perfil nas redes sociais, ela costuma compartilhar conteúdos ligados a viagens, moda e rotina pessoal. Seguidores também apontaram semelhanças físicas entre Sol e Virginia Fonseca.

Viagens internacionais e famosos entre seguidores

Entre os destinos publicados pela dentista nas redes sociais estão cidades como Miami, Paris, Porto Rico e regiões da Itália. Hospedagens de luxo, passeios internacionais e registros do cotidiano aparecem com frequência nas publicações.

Outro detalhe que chamou atenção dos fãs foi a lista de famosos que acompanham a influenciadora. Sol é seguida por nomes como João Vicente de Castro, Gui Araújo, Guilherme Napolitano, João Silva, Pipo Marques e Vini Jr. As interações nas redes sociais também passaram a ser observadas pelos seguidores.

Em março deste ano, Zé Felipe deixou uma curtida em uma publicação da influenciadora. Já em uma foto recente compartilhada por Sol, Guilherme Napolitano comentou a postagem, o que gerou repercussão entre internautas.

 

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