Marido de Gretchen, paraense Esdhras de Souza, mostra antes e depois das plásticas

O músico paraense Esdhras de Souza, de 53 anos, publicou em suas plataformas digitais uma comparação visual dos resultados obtidos após a realização de intervenções estéticas na face. O saxofonista, casado com a cantora Gretchen, divulgou uma montagem fotográfica que exibe sua aparência em períodos distintos e escreveu: “Saúde masculina… O meu antes e depois. Graças a Deus”.

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Gretchen manifestou-se sobre a publicação do marido, declarando: “Para mim você é lindo de todo jeito. Eu me apaixonei pelo antes. O depois foi só um plus. Porque foi na tua alma que vi a beleza”. A postagem também registrou interações de outros usuários da rede social, com comentários como: “Meu amigo, cada dia mais bonito”, “Parece pai e filho. Rejuvenesceu muito” e “A Gretchen fez uma reviravolta nesse cara e ele ficou um gato”.

No primeiro semestre de 2026, Esdhras de Souza foi submetido a uma nova intervenção na região nasal, utilizando ácido hialurônico para o preenchimento de áreas específicas e o ajuste do contorno. O procedimento incluiu ainda o uso de fios de tração para a elevação da ponta do nariz. O histórico de modificações faciais do músico registra uma harmonização completa e uma rinoplastia anterior, ambas realizadas no ano de 2022.