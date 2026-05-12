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Fabiana Justus anuncia fim do tratamento contra leucemia e celebra nova etapa

Em um relato emocionante, ela celebrou a conclusão de seu tratamento oncológico ao lado de seu médico, o Dr. Nelson Hamer

O Liberal
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Fabiana Justus agradece equipe médica ao concluir tratamento contra leucemia mieloide aguda (Reprodução)

Fabiana Justus comunicou o encerramento de seu tratamento contra a leucemia mieloide aguda em publicação realizada nesta segunda-feira (11). A empresária divulgou imagens ao lado de seu médico e informou que a nova fase do protocolo consistirá em consultas de monitoramento a cada três meses.

“Algumas das selfies tradicionais com meu médico (e anjo) dr. Nelson Hamer. Hoje tive consulta e meu tratamento realmente acabou!!! Agora é acompanhamento de 3 em 3 meses!!!”, afirmou.

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A filha de Roberto Justus registrou um agradecimento ao profissional responsável pelo seu caso e à equipe técnica que a acompanhou desde o diagnóstico, ocorrido em 2024: “Dr. Nelson, muito obrigada por TUDO! Sei que ainda temos muitas consultas pela frente, mas não podia deixar de vir aqui publicamente agradecer você e a toda a sua equipe maravilhosa por TUDO!”

O processo terapêutico de Fabiana Justus incluiu a realização de um transplante de medula óssea, procedimento central para a recuperação da paciente durante o período de enfrentamento da doença.

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