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Rafa Kalimann relata distanciamento de Nattan durante gravidez em documentário

Primeiro episódio apresenta o momento em que "Rafa lida com críticas excessivas, sentimentos contraditórios e com a solidão causada pela intensa agenda de shows de Nattan."

O Liberal
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Nattan e Rafa Kalimann são pais de Zuza Helena (Reprodução)

Em série documental focada em sua primeira gravidez, intitulada "Tempo para Amar", a influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann mostrou as etapas que viveu. A produção estreou no dia 09 de maio de 2026 no canal GNT e no Globoplay.

No primeiro episódio, que dura 26 minutos, ela conta que precisou lidar com "críticas excessivas, sentimentos contraditórios e com a solidão causada pela intensa agenda de shows de Nattan", como diz a própria descrição da série.

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'Grávidos', o casal esteve na capital paraense no início da gestação, agora eles retornam para a festa oficial.

Em determinado momento, Rafa relata detalhes sobre o período de sua gestação e a convivência com o companheiro. A narrativa aborda o distanciamento do artista durante os meses de gravidez e descreve episódios em que ele optou por eventos sociais com amigos enquanto ela permanecia na residência.

“Ele começou a fugir de tudo que pudesse trazê-lo para cá e para essa realidade que não estava legal. Ela não estava sendo legal, realmente. Eram muitas mudanças, medos, ansiedade e eu só precisava dele”, declarou Kalimann.

Nattan, em contrapartida, afirmou que experimentou um afastamento subjetivo mesmo em momentos de proximidade física: “Rafaela me falava que precisava de mim. Às vezes, estava aqui, em casa, mas ela estava cozinhando e eu deitado no sofá. Foi o momento em que mais me vi longe da Rafa, mesmo estando perto”.

O documentário registra ainda uma discussão ocorrida no nono mês de gestação, motivada pela saída de Nattan com conhecidos, ocasião em que ela afirmou: “Quando não sou uma escolha para você, quando a família não é uma escolha para você, machuca”.

O conteúdo gerou repercussão em plataformas digitais, com usuários comentando as dinâmicas de gênero e a exposição da vida privada. “A verdade é que a expressão ‘o filho é da mãe’ faz todo sentido e você só entende quando engravida”, registrou um perfil. Outro comentário afirmou: “O sonho dele é só ser pai, ser marido está fora de cogitação”. Houve também questionamentos sobre a conveniência da divulgação do material: “Se a pessoa está junto, fico pensando: para que expor isso? Um assunto desse, que obviamente vai atrair hate para ele. Juro.”

A filha do casal, denominada Zuza, nasceu no dia 6 de janeiro de 2026, no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo.

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