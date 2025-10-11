Capa Jornal Amazônia
Círio 2025

Círio Fluvial: Nattan e Rafa Kalimann participam do Círio Fluvial e se emocionam com devoção

O cantor aproveitou show em Belém para participar da romaria

O Liberal
fonte

Nattan e Rafa Kalimann celebram a chegada da primeira filha. (Reprodução)

Após show em Belém até o amanhecer deste sábado (11/10) Nattan e Rafa Kalimann participaram do Círio Fluvial, como convidados da Fafá de Belém, na Varanda de Nazaré. O casal que se prepara para a chegada de Zuza, sua primeira filha, ficou emocionado ao presenciar tanta devoção e fé pelas águas que rodeiam Belém.

“As ruas estão lotadas, são mais de duas milhões de poesias nas ruas. É uma experiência espiritual surreal!”, disse Nattan antes de embarcar.

Em seu perfil no Instagram, o cantor mostrou detalhes da romaria e se encantou com as embarcações e presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.  Além disso, ele compartilhou momentos de oração ao lado de Rafa e Fafá de Belém.

Após o fim do Círio Fluvial, Nattan compartilhou alguns momentos vividos na romaria e mostrou gratidão pelo que viveu. "O povo ainda tem fé. Que Deus e nossa senhora nos abençoe e nos guarde. #mãezinha", escreveu.

"Hoje depois do show fui diretor conhecer pela primeira vez o início do Cirio, aqui em Belém no meu Pará ❤️. Um momento único é forte. Um rejuvenescer espiritual. Obrigado @fafadbelem por nos receber tão bem. E obrigado @rafakalimann pela a mulher tão maravilhosa que é. Estar aqui ao seu lado e ao lado da nossa filha foi um momento mais lindo que já tive em meu coração", disse em um trecho da postagem.

