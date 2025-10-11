Capa Jornal Amazônia
Linn da Quebrada participa da Romaria Fluvial durante o Círio de Nazaré 2025

A cantora está em Belém do Pará para celebrar a Festa da Rainha da Amazônia

Lívia Ximenes
fonte

Linn da Quebrada na Romaria Fluvial 2025 (Reprodução / Instagram)

A cantora Linn da Quebrada está em Belém para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025. Nesse sábado (11), a artista participa da Romaria Fluvial, procissão sobre as águas da Baía do Guajará. Linn compartilhou registros diretamente da embarcação do Psica de Nazaré, mostrando roda de carimbó e outros barcos chegando para o percurso.

Na sexta-feira (10), a cantora esteve no Sarau da Varanda de Nazaré, promovido por Fafá de Belém. Em stories do Instagram, ela publicou imagens com o apresentador Fábio Porchat e a atriz Malu Galli.

image Linn da Quebrada e Malu Galli no Sarau da Varanda de Nazaré (Reprodução / Instagram)
image Linn da Quebrada e Fábio Porchat no Sarau da Varanda de Nazaré (Reprodução / Instagram)

