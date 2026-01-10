Anitta transforma Ensaios em micareta com set de clássicos do Carnaval

Nem só de pop e funk foi o repertório de Anitta na noite deste sábado (12), no Estádio do Mangueirão. Durante os Ensaios da Anitta em Belém, a cantora apresentou um set especial com músicas antigas do axé e clássicos do Carnaval, criando um verdadeiro esquenta para a folia.

VEJA MAIS

O público paraense respondeu em coro e cantou todas as músicas do set, transformando o estádio em um grande bloco carnavalesco. Entre as canções, estiveram "Faraó", de Margareth Menezes e "Céu Da Boca", de Ivete Sangalo, dividindo a apresentação em dois momentos.

Já no primeiro, Anitta cantou os seus hits conhecidos pelos fãs. Ela iniciou o show com a canção “Avisa Lá”, lançada em 2022 em parceria com Lexa e Pocah. Na sequência, a cantora incluiu incluiu no repertório músicas como “Sei Que Tu Me Odeia” e “Ai Papai”, ambas gravadas com Hitmaker e MC Danny, além de “Combatchy”, parceria com Lexa e Luísa Sonza.

A apresentação de Anitta deve durar mais de quatro horas. Com o tema “Cosmos”, o show traz referências à astrologia. No palco de Belém, a cantora apresentou um figurino inspirado em seu signo, Áries, integrando o conceito visual da turnê. A proposta faz parte da identidade do projeto neste ano.