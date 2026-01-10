MC Danny é a primeira participação especial dos Ensaios da Anitta em Belém

A cantora MC Danny foi a primeira participação especial a subir ao palco dos Ensaios da Anitta em Belém, no Estádio do Mangueirão. A apresentação aconteceu durante uma pausa de Anitta e animou o público no primeiro show da turnê de pré-Carnaval na capital paraense.

Conhecida pelo bordão “não confundo”, a MC paulistana levantou a plateia com seus hits e chamou atenção pelo figurino escolhido para a ocasião: um look nas cores da bandeira do Pará.

MC Danny faz participação especial no 'Ensaios' em Belém (Hannah Franco / Especial O Liberal)

MC Danny é uma das três atrações especiais confirmadas para a noite de estreia dos Ensaios da Anitta no Norte do país. Mais cedo, Anitta também confirmou Viviane Batidão, com quem lançou um hit recentemente, como atração do show.