Confira 5 artistas paraenses que podem ser convidados para os Ensaios da Anitta em Belém

Faltando apenas um dia para a estreia da temporada 2026 dos Ensaios da Anitta, que acontece neste sábado (10), no Estádio do Mangueirão, em Belém, a expectativa do público vai além do repertório e dos figurinos. Um dos elementos que mais movimentam as redes sociais é o mistério em torno dos artistas convidados, marca registrada do projeto de pré-Carnaval da cantora.

Apesar de Anitta já ter adiantado que não vai divulgar previamente quem dividirá o palco com ela na capital paraense, a chegada da turnê ao Norte, pela primeira vez, reforça a possibilidade de participações de paraenses. Influenciadores e artistas convidados para os Ensaios receberam kits especiais com sugestões de nomes regionais e nacionais.

A seguir, O Liberal reuniu as cinco artistas ligadas ao Pará que aparecem entre as mais cotadas para uma possível participação especial no show em Belém:

🎶 Viviane Batidão

Anitta e Viviane Batidão em Belém (@crisvidalph)

Um dos nomes mais citados pelos fãs, Viviane Batidão já integra o universo dos Ensaios da Anitta. Ela participa do EP Ensaios da Anitta na faixa “Só Pra Tu”, apresentada oficialmente em Belém durante o Global Citizen Festival Amazônia, em 2025. A música viralizou nas plataformas digitais, e a presença da cantora no Mangueirão é vista como uma das apostas mais fortes para a noite.

🎶 Manu Bahtidão

Anitta e Manu Bahtidão. (Reprodução/Instagram)

Embora seja alagoana de nascimento, Manu Bahtidão construiu sua carreira no Pará e é considerada “paraense de coração”. A cantora tem forte identificação com o público local e já participou dos Ensaios da Anitta em São Paulo, em 2024, quando cantou o hit “Daqui Pra Sempre”. Seu nome aparece entre as sugestões para a edição de Belém.

🎶 Joelma

(Reprodução/Instagram)

Um encontro aguardado há anos pelos fãs. Anitta já declarou publicamente que levar Joelma aos Ensaios é um sonho. A vinda do projeto para Belém reacendeu as expectativas de que a parceria finalmente aconteça em solo paraense. Apesar de nunca terem dividido o palco no evento, a capital do Pará é vista como o cenário ideal para esse momento.

🎶 Zaynara

Zaynara. (Cris Vidal)

Apontada como uma das novas potências da música paraense, Zaynara vem ganhando projeção nacional. Em 2024, ela venceu o Prêmio Multishow na categoria Artista Revelação do Ano, na mesma edição em que Anitta foi homenageada com o Troféu Vanguarda. Mesmo sem colaborações diretas, o destaque da cantora a coloca entre os nomes cotados para surpreender o público.

🎶 Gaby Amarantos

Anitta e Gaby Amarantos. (Reprodução/Instagram)

Vencedora do Grammy Latino e dona de um dos álbuns mais comentados de 2025, Rock Doido, Gaby Amarantos também aparece entre as possíveis convidadas. As duas artistas já se encontraram diversas vezes, inclusive nos bastidores do Global Citizen Festival Amazônia. Em registros publicados nas redes sociais, Gaby e Anitta aparecem juntas cantando e dançando “Foguinho”, faixa do álbum da paraense.