Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Confira 5 artistas paraenses que podem ser convidados para os Ensaios da Anitta em Belém

Mesmo sem confirmação oficial, nomes da música paraense surgem como apostas para dividir o palco com a cantora no Mangueirão

Hannah Franco
fonte

Show de Anitta em Belém pode ter participação de artistas paraenses; veja lista (Reprodução/Instagram)

Faltando apenas um dia para a estreia da temporada 2026 dos Ensaios da Anitta, que acontece neste sábado (10), no Estádio do Mangueirão, em Belém, a expectativa do público vai além do repertório e dos figurinos. Um dos elementos que mais movimentam as redes sociais é o mistério em torno dos artistas convidados, marca registrada do projeto de pré-Carnaval da cantora.

Apesar de Anitta já ter adiantado que não vai divulgar previamente quem dividirá o palco com ela na capital paraense, a chegada da turnê ao Norte, pela primeira vez, reforça a possibilidade de participações de paraenses. Influenciadores e artistas convidados para os Ensaios receberam kits especiais com sugestões de nomes regionais e nacionais.

VEJA MAIS

image Ensaios da Anitta em Belém têm ingressos esgotados antes do show
Show no Mangueirão abre a temporada 2026 do projeto de pré-Carnaval

image VÍDEO: Anitta mostra 'spoiler' de figurino dos Ensaios antes de show em Belém
Cantora antecipou figurinos da turnê de pré-Carnaval que estreia em Belém

A seguir, O Liberal reuniu as cinco artistas ligadas ao Pará que aparecem entre as mais cotadas para uma possível participação especial no show em Belém:

🎶 Viviane Batidão

image Anitta e Viviane Batidão em Belém (@crisvidalph)

Um dos nomes mais citados pelos fãs, Viviane Batidão já integra o universo dos Ensaios da Anitta. Ela participa do EP Ensaios da Anitta na faixa “Só Pra Tu”, apresentada oficialmente em Belém durante o Global Citizen Festival Amazônia, em 2025. A música viralizou nas plataformas digitais, e a presença da cantora no Mangueirão é vista como uma das apostas mais fortes para a noite.

🎶 Manu Bahtidão

image Anitta e Manu Bahtidão. (Reprodução/Instagram)

Embora seja alagoana de nascimento, Manu Bahtidão construiu sua carreira no Pará e é considerada “paraense de coração”. A cantora tem forte identificação com o público local e já participou dos Ensaios da Anitta em São Paulo, em 2024, quando cantou o hit “Daqui Pra Sempre”. Seu nome aparece entre as sugestões para a edição de Belém.

🎶 Joelma

image (Reprodução/Instagram)

Um encontro aguardado há anos pelos fãs. Anitta já declarou publicamente que levar Joelma aos Ensaios é um sonho. A vinda do projeto para Belém reacendeu as expectativas de que a parceria finalmente aconteça em solo paraense. Apesar de nunca terem dividido o palco no evento, a capital do Pará é vista como o cenário ideal para esse momento.

🎶 Zaynara

image Zaynara. (Cris Vidal)

Apontada como uma das novas potências da música paraense, Zaynara vem ganhando projeção nacional. Em 2024, ela venceu o Prêmio Multishow na categoria Artista Revelação do Ano, na mesma edição em que Anitta foi homenageada com o Troféu Vanguarda. Mesmo sem colaborações diretas, o destaque da cantora a coloca entre os nomes cotados para surpreender o público.

🎶 Gaby Amarantos

image Anitta e Gaby Amarantos. (Reprodução/Instagram)

Vencedora do Grammy Latino e dona de um dos álbuns mais comentados de 2025, Rock Doido, Gaby Amarantos também aparece entre as possíveis convidadas. As duas artistas já se encontraram diversas vezes, inclusive nos bastidores do Global Citizen Festival Amazônia. Em registros publicados nas redes sociais, Gaby e Anitta aparecem juntas cantando e dançando “Foguinho”, faixa do álbum da paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ensaios da Anitta

viviane batidão

manu bahtidão

gaby amarantos

zaynara

joelma

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

LUTO

Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

Lucas Borbas, marido da jovem, anunciou o óbito

10.01.26 11h57

SOLD OUT

Com ingressos esgotados e convidados surpresa, Anitta dá ‘start’ na turnê dos Ensaios da Anitta

Pela primeira vez sediando a abertura da temporada, capital paraense será o palco da tour de pré-Carnaval da cantora

10.01.26 9h00

FIGURINO

Anitta abre pasta com spoilers dos looks do Ensaios em rede social

Cantora mostrou detalhes de peças que serão usadas durante a turnê Cosmos

09.01.26 18h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

Lucas Borbas, marido da jovem, anunciou o óbito

10.01.26 11h57

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

SOLD OUT

Com ingressos esgotados e convidados surpresa, Anitta dá ‘start’ na turnê dos Ensaios da Anitta

Pela primeira vez sediando a abertura da temporada, capital paraense será o palco da tour de pré-Carnaval da cantora

10.01.26 9h00

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda