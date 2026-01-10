Viviane Batidão sobe ao palco dos Ensaios da Anitta e canta o hit 'Só Pra Tu'
A participação da artista paraense era uma das mais aguardadas da noite
A cantora paraense Viviane Batidão subiu ao palco dos Ensaios da Anitta, no Estádio do Mangueirão, e foi uma das participações mais aguardadas da noite deste sábado (12). Ela entrou como a segunda atração surpresa do evento, levando o público ao delírio.
Ao lado de Anitta, Viviane cantou o hit “Só Pra Tu”, música que mistura funk e tecnomelody e que se tornou um dos maiores sucessos do álbum de Anitta.
A participação de Viviane Batidão era uma das mais pedidas pelos fãs desde o anúncio de que os Ensaios da Anitta aconteceriam em Belém. A cantora paraense ainda cantou alguns de seus hits.
