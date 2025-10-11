Capa Jornal Amazônia
Círio 2025

Círio 2025: Zeca Camargo vai à Moto Romaria

O apresentador caminhou ao lado de Gaby Amarantos e Keila, vocalista da Gangue do Eletro, até a procissão

Fábio Will e Lívia Ximenes
fonte

Zeca Camargo na Moto Romaria 2025 (Fábio Will / O Liberal)

Presente no Círio de Nazaré desde 2015, o apresentador Zeca Camargo participa da Moto Romaria na manhã desse sábado (11). Há 10 anos, ele celebra o festejo em Belém e considera a edição desse ano como a mais vivida. Zeca está na capital paraense desde a última quarta-feira (9).

“Eu fiquei muito impressionado com o que tem de atividades, festas, encontros”, conta. O apresentador destaca a energia do povo na celebração para a Rainha da Amazônia e diz que “nada supera a festa maior, que é a de domingo.” O pedido especial de Zeca nesse ano é o mesmo: “Que as pessoas se entendam, que essa beleza se espalhe não só pelo Brasil, mas pelo mundo.”

O apresentador foi caminhando até a procissão ao lado de Gaby Amarantos e Keila, vocalista da Gangue do Eletro. Nesse domingo (12), Zeca acompanha o cortejo principal da Laje da Naza, promovida por Gaby no Edifício Manoel Pinto.

