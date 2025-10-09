Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Zeca Camargo confirma presença no Círio 2025

Em 2015, o apresentador participou da Festa de Nazaré pela primeira vez

Lívia Ximenes
fonte

Zeca Camargo participou do Círio de Nazaré, pela primeira vez, em 2015 (Reprodução / Instagram)

O apresentador Zeca Camargo confirmou a presença no Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025. Em publicação no Instagram, ele lembrou da primeira vez que participou do festejo e mostrou um pedaço da corda que guarda há 10 anos. Zeca também publicou um vídeo da Procissão Principal de 2023.

Declarado cidadão de Belém em agosto desse ano, Zeca viveu o Círio pela primeira vez em 2015. Ele fala que, desde então, “as coisas nunca mais foram as mesmas.” O pedaço de corda foi entregue a ele logo após a passagem da Imagem Peregrina e, segundo o apresentador, ela o acompanha em todas as viagens: "E certamente vai agora comigo também mais uma vez para Belém. Partiu Círio 2025.”

Zeca Camargo também declarou votos para esse ano. “Que a beleza da fé se renove e se espalhe ainda mais”, escreveu. No story, o apresentador compartilhou imagens registradas em 2023.

image Zeca Camargo compartilhou registro do Círio de 2023 (Reprodução / Instagram)

