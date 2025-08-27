Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Zeca Camargo recebe título de cidadão belenense: ‘Significa muito pra mim’

O apresentador nasceu na cidade de Uberaba, mas realiza diversas visitas regulares à Belém

Victoria Rodrigues
fonte

Antes de receber o título de "Cidadão de Belém", o jornalista já se considerava um paraense. (Foto: Reprodução | @zecacamargomundo)

O jornalista e apresentador Zeca Camargo utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (27) para anunciar que recebeu o título de “Cidadão Belenense” aos seus seguidores. A proposta do projeto de Lei da cidadania de Zeca, que nasceu em Minas Gerais, mas com o coração no estado do Pará, foi apresentada pelo vereador Felipe Vinagre e confirmada pelo prefeito de Belém, Igor Normando.

“Acabei de sair do seu gabinete com uma simples folha de papel mas que significa muito pra mim. Ela traduz essa minha paixão pela capital paraense, o carinho com que toda gente da cidade (e do estado do Pará!) me recebe sempre que chego por aqui. Uma felicidade imensa me atravessa: agora sou oficialmente um uberabense-belenense”, escreveu Zeca Camargo na legenda de seu Instagram.

VEJA MAIS

image Mestre Fafá recebe título de 'Cidadão de Belém' após homenagem da Grande Rio ao Pará
O reconhecimento ao mestre carioca ocorreu na tarde desta quarta-feira (26/03)

image Ex-goleiro e ídolo do Remo será homenageado com título de 'Cidadão de Belém'
A iniciativa visa homenageá-lo pelos relevantes serviços prestados ao futebol paraense, em especial ao torcedor azulino

image Destaque do Paysandu em 2024, Esli Garcia agradece título de Cidadão Paraense: 'muito feliz'
Esli Garcia ainda não decidiu se irá retornar ao Paysandu em 2025

Além de sua postagem oficial, o apresentador também comentou por meio dos stories o carinho que recebe dos paraenses sempre que chega à capital. “Aqui está a prova de que eu sou realmente um apaixonado por Belém. Mais do que isso, quando eu chego aqui, eu me sinto em casa, eu sou recebido bem, eu tenho o carinho de todos os paraenses. Eu tô super feliz mesmo!”, revelou o jornalista.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas comentaram a importância da representatividade do título para os paraenses e comemoraram junto a conquista de Zeca. “Você está fazendo por merecer esse título, parabéns para você e para os paraenses que agora têm um integrante de peso”, celebrou uma seguidora. “Cidadão no lugar que ama e respeita. Será sempre querido e bem-vindo”, disse outra.

Além da importância do reconhecimento, outras pessoas também brincaram com a situação, dizendo que o apresentador agora vai poder desfrutar da gastronomia rica e diversificada dos paraenses. “Parabéns, agora é só açaí, maniçoba e pato no tucupi na bagagem”, escreveu uma pessoa. “Agora é tomar um tacacá pra comemorar”, brincou outra.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Zeca Camargo

apresentador

jornalista

título de cidadão belenense

Pará
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Hidroviário de Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Hidroviário, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

26.08.25 16h40

CURIOSIDADE

Além da capital paraense, quantas cidades com o nome ‘Belém’ existem no Brasil?

A nomeação da cidade não existe apenas no Pará, mas sim pelo país todo. Confira!

25.08.25 15h15

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

21.08.25 16h12

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

19.08.25 15h05

MAIS LIDAS EM BELÉM

PETS

Conheça as regras e direitos de tutores e animais em condomínios

Em alguns casos, os conflitos podem até mesmo resultar em disputas judiciais envolvendo animais

24.08.25 9h30

EXPO AÇAÍ COM FARINHA

Belém recebe 'Expo Açaí com Farinha: Mistura de Tradição e Inovação', no Teatro Estação Gasômetro

Participarão do evento de valorização da culinária e cultura amazônica, produtores, artesões, chefs, artistas e empreendedores

26.08.25 16h32

TECNOLOGIA

Belém ganha novo Centro de Recondicionamento de Computadores que deve capacitar mais de mil jovens

A cerimônia de inauguração, nesta segunda-feira (25), contou com a presença dos ministros das Comunicações e do Turismo, Frederico Siqueira Filho e Celso Sabino, respectivamente

25.08.25 15h25

ARTESANATO

Feira do Artesanato da Praça da República celebra 40 anos com bolo e música em Belém

O espaço reúne 45 barracas, apresenta uma diversidade de produtos e gera renda para os artesãos

24.08.25 14h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda