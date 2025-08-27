Zeca Camargo recebe título de cidadão belenense: ‘Significa muito pra mim’

O jornalista e apresentador Zeca Camargo utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (27) para anunciar que recebeu o título de “Cidadão Belenense” aos seus seguidores. A proposta do projeto de Lei da cidadania de Zeca, que nasceu em Minas Gerais, mas com o coração no estado do Pará, foi apresentada pelo vereador Felipe Vinagre e confirmada pelo prefeito de Belém, Igor Normando.

“Acabei de sair do seu gabinete com uma simples folha de papel mas que significa muito pra mim. Ela traduz essa minha paixão pela capital paraense, o carinho com que toda gente da cidade (e do estado do Pará!) me recebe sempre que chego por aqui. Uma felicidade imensa me atravessa: agora sou oficialmente um uberabense-belenense”, escreveu Zeca Camargo na legenda de seu Instagram.

Além de sua postagem oficial, o apresentador também comentou por meio dos stories o carinho que recebe dos paraenses sempre que chega à capital. “Aqui está a prova de que eu sou realmente um apaixonado por Belém. Mais do que isso, quando eu chego aqui, eu me sinto em casa, eu sou recebido bem, eu tenho o carinho de todos os paraenses. Eu tô super feliz mesmo!”, revelou o jornalista.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas comentaram a importância da representatividade do título para os paraenses e comemoraram junto a conquista de Zeca. “Você está fazendo por merecer esse título, parabéns para você e para os paraenses que agora têm um integrante de peso”, celebrou uma seguidora. “Cidadão no lugar que ama e respeita. Será sempre querido e bem-vindo”, disse outra.

Além da importância do reconhecimento, outras pessoas também brincaram com a situação, dizendo que o apresentador agora vai poder desfrutar da gastronomia rica e diversificada dos paraenses. “Parabéns, agora é só açaí, maniçoba e pato no tucupi na bagagem”, escreveu uma pessoa. “Agora é tomar um tacacá pra comemorar”, brincou outra.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)