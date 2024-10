Zeca Camargo surpreende como DJ e viraliza nas redes sociais; assista

Um vídeo de Zeca Camargo atuando como DJ virou a sensação nas redes sociais. Ele estava tocando na festa de encerramento da Semana Criativa de Tiradentes, em Minas Gerais, que ocorreu neste fim de semana.

Zeca não só tocou como mostrou uma performance energética no palco. Com uma playlist eclética, ele ainda dançou e interagiu intensamente com o público, demonstrando toda sua animação.

No seu set, Zeca tocou hits do pop internacional e nacional, como “Bratz” de Charli XCX, “Bole Rebole” da Banda Los Breggas, e “Conga Conga Conga” de Gretchen. Ele ainda trouxe sucessos como “Hey Ya!” do Outkast, transformando o evento em uma festa vibrante.

A presença do ex-apresentador da Globo e Band virou um dos temas mais comentados no X (antigo Twitter), com internautas elogiando tanto seu gosto musical quanto sua performance.

“Zeca Camargo simplesmente decidiu fazer o que ama e virou DJ. E está arrasando!”, comentou um usuário nas redes sociais. Outro fã declarou: “Eu estava lá, e Zeca Camargo entregou tudo na pista!”. Vários usuários do X também brincaram com o desejo de ver o apresentador participando de mais eventos como DJ: “Por que nunca chamamos ele para tocar na nossa festa da atlética?” e “Zeca Camargo no line-up de todos os festivais já!”, disseram.