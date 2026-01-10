Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

A influenciadora e empresária Lorena Maria está vivendo um novo affair. De acordo com o portal LeoDias, a musa da Unidos de Padre Miguel engatou um affair com um jogador de futebol, está acompanhando a amada nos seus compromissos profissionais.

O romance de Lorena Maria é com o jogador Nathan Santos, de 23 anos. Natural do Rio de Janeiro, ele atuou no Clube do Remo até outubro de 2025, antes de terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, segue sem clube.

Nesta sexta-feira (09), o jogador fez a primeira aparição pública ao lado de Lorena Maria juntos. Em vídeo postado por ela no seu perfil no Instagram ele aparece nas imagens durante os ensaios da Unidos de Padre Miguel, no Rio de Janeiro. Nathan esteve no local para prestigiar a influenciadora, reforçando os rumores de um suposto affair que vinham circulando nas redes sociais.

Discreto, o atleta acompanhou de perto a apresentação de Lorena.