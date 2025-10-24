Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lorena Maria rebate MC Daniel após fala sobre guarda do filho: 'Dou conta de tudo sozinha'

Estadão Conteúdo

A briga entre MC Daniel e Lorena Maria pela pensão do filho Rás, de 8 meses, ganhou novas acusações públicas na última quinta-feira, 23. Após os recentes pronunciamentos sobre os custos relacionados ao bebê, o cantor voltou às redes sociais para dizer que a polêmica teria começado porque ele quis "oficializar a guarda, a pensão e as visitas".

A declaração foi feita no Instagram, onde o MC afirmou que sua intenção era formalizar juridicamente as responsabilidades relacionadas ao filho. A fala repercutiu e motivou uma nova manifestação de Lorena, que voltou às redes para rebater o ex-noivo.

"Já que o outro quer tentar se provar de qualquer jeito, vou ser um pouco mais específica: desde o nascimento do Rás eu dou conta de tudo sozinha e puérpera", começou a influenciadora. Ela explicou que a casa onde mora com o filho foi alugada pelo cantor para que o casal vivesse junto e que há um contrato em vigor. "Se eu saio antes, é multa", escreveu.

Lorena também afirmou que, após o término, Daniel começou a arcar com o pagamento da babá há cerca de três meses. Segundo ela, foi a única despesa que ele passou a assumir diretamente. "Os R$ 38 mil que ele fala é o total da casa que ele alugou pra família morar, junto com a babá que ele começou a pagar e é só isso", declarou.

A influenciadora disse ainda que chegou a enviar uma minuta de acordo extrajudicial solicitando apenas o apoio de um motorista e de um segurança, quando necessário, para o deslocamento do filho, mas que o pedido teria sido negado. "Há um mês sem responder e assinar a minuta de acordo com o básico, depois de acontecimentos pessoais, enviou outra negando o básico e diminuindo o que fazia pelo filho", expôs.

Lorena negou que tenha procurado a Justiça por causa da guarda, como o cantor sugeriu. Segundo ela, a ação judicial movida por MC Daniel foi protocolada apenas recentemente. "Ele entrou ontem com isso. Pagou ontem. E já era esperado ele tentar fazer isso pra me afetar. Então não, não fui recorrer ao jurídico por isso, e sim porque você não aceitou fazer o básico e precisa ser ajuizado, que é o correto", escreveu.

O cantor ainda não se manifestou novamente após a nova declaração da influenciadora.

MC Daniel e Lorena namoraram por um ano e chegaram a ficar noivos. Rás nasceu em fevereiro e, cerca de cinco meses depois, o casal anunciou o fim da relação.

Cultura
.
