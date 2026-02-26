Quem vem para o Rock in Rio em 2026? Festival anuncia Foo Fighters; confira line-up até agora
O evento ocorrerá em setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro
A ansiedade do público aumenta a cada novo anúncio do Rock in Rio 2026. Nesta quinta-feira (26), a organização confirmou que a banda norte-americana Foo Fighters será a headliner do dia 4 de setembro, no Palco Mundo. O grupo retorna ao Brasil como uma das principais atrações da edição deste ano.
Outro nome anunciado foi o do DJ britânico Fatboy Slim, que se apresenta no espaço New Dance Order, no dia 7 de setembro. Com isso, o festival amplia o line-up que já reúne artistas de diferentes gêneros musicais.
Quando será o Rock in Rio 2026?
O Rock in Rio 2026 será realizado nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na cidade do Rio de Janeiro.
Quem vem para o Rock in Rio em 2026?
O line-up completo ainda não foi divulgado. Até o momento, o festival já confirmou nomes como Avenged Sevenfold, Bring Me the Horizon, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato, Jamiroquai, Mumford & Sons e João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira.
Atrações já anunciadas:
Dia 4
- Foo Fighters.
Dia 5
- Avenged Sevenfold,
- Bring Me The Horizon.
Dia 6
Ainda não anunciado.
Dia 7
- Elton John,
- Gilberto Gil,
- Jon Batiste
- Fatboy Slim
- Laufey
- Luísa Sonza convida Roberto Menescal
- Péricles canta Motown
- Roupa Nova convida Guilherme Arantes
Dia 11
- Stray Kids
- Jamiroquai
Dia 12
- Maroon 5
- Demi Lovato
- Mumford & Sons
- João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira
Dia 13
Ainda não anunciado
