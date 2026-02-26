Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quem vem para o Rock in Rio em 2026? Festival anuncia Foo Fighters; confira line-up até agora

O evento ocorrerá em setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro

Amanda Martins
Foo Fighters (Sony Music)

A ansiedade do público aumenta a cada novo anúncio do Rock in Rio 2026. Nesta quinta-feira (26), a organização confirmou que a banda norte-americana Foo Fighters será a headliner do dia 4 de setembro, no Palco Mundo. O grupo retorna ao Brasil como uma das principais atrações da edição deste ano.

Outro nome anunciado foi o do DJ britânico Fatboy Slim, que se apresenta no espaço New Dance Order, no dia 7 de setembro. Com isso, o festival amplia o line-up que já reúne artistas de diferentes gêneros musicais.

Quando será o Rock in Rio 2026?

O Rock in Rio 2026 será realizado nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na cidade do Rio de Janeiro. 

Quem vem para o Rock in Rio em 2026?

O line-up completo ainda não foi divulgado. Até o momento, o festival já confirmou nomes como Avenged Sevenfold, Bring Me the Horizon, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato, Jamiroquai, Mumford & Sons e João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira.

Atrações já anunciadas:

Dia 4

  • Foo Fighters.

Dia 5

  • Avenged Sevenfold,
  • Bring Me The Horizon.

Dia 6

Ainda não anunciado.

Dia 7

  • Elton John,
  • Gilberto Gil, 
  • Jon Batiste 
  • Fatboy Slim 
  • Laufey
  • Luísa Sonza convida Roberto Menescal 
  • Péricles canta Motown 
  • Roupa Nova convida Guilherme Arantes

Dia 11

  • Stray Kids 
  • Jamiroquai 

Dia 12

  • Maroon 5 
  • Demi Lovato
  • Mumford & Sons 
  • João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira 

Dia 13

Ainda não anunciado

cultura

Rock in Rio

line-up rock in rio 2026
Cultura
