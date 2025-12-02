Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rock in Rio anuncia Demi Lovato, Jamiroquai, Mumford & Sons e João Gomes

O grupo californiano Maroon 5 será o headliner do Palco Mundo no dia 12 de setembro

Estadão Conteúdo
fonte

Rock in Rio (Reprodução)

O Rock in Rio anunciou novas atrações na noite desta terça-feira, 2. O festival ocorrerá entre os dias 4 e 13 de setembro de 2026, na Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O grupo californiano Maroon 5 será o headliner do Palco Mundo no dia 12 de setembro. Liderado pelo vocalista Adam Levine, o grupo é um dos principais nomes do pop rock mundial, com sucessos como Makes Me Wonder, This Love e Moves Like Jagger. O Maroon 5 fará um show exclusivo para fãs nesta sexta-feira, 5, em São Paulo, patrocinado por uma marca de bebidas. A apresentação deve ser uma prévia do show no Rock in Rio no próximo ano.

Atração também no dia 12 de setembro, a cantora Demi Lovato fará seu show no mesmo Palco Mundo. A americana vai mostrar a turnê do álbum, Its Not That Deep, lançado em outubro de 2025. Demi já se apresentou anteriormente no festival em 2022.

A banda britânica Jamiroquai, um clássico da MTV nos anos 1990, se apresentará no Palco Mundo no dia 11 - mesma data do show do grupo coreano Stray Kids. O polêmico vocalista Jay Kay, atualmente com 55 anos, deve mostrar a mistura de funk e acid jazz que marcou a trajetória da banda. Será a segunda vez do Jamiroquai no Rock in Rio - eles estiveram por aqui na edição de 2011.

O folk do Mumford & Sons vai estrear no festival no dia 12 de setembro, quando a banda britânica será a headliner do Palco Sunset. Criado em 2007, o grupo tem na carreira sucessos como Little Lion Man e The Cave.

O brasileiro João Gomes vai levar seu piseiro no dia 12 de setembro, no Palco Sunset. O cantor vai se apresentar acompanhado pela Orquestra Brasileira, que ganhará acréscimo de instrumentos como pífanos e tambores.

Este é o segundo anúncio do Rock in Rio 2026. O anterior revelou as presenças de Elton John, que fará show único no Brasil, dentro do festival, no dia 7 de setembro, no Palco Mundo. Gilberto Gil se apresentará no mesmo dia. O grupo Stray Kids foi anunciado para o dia 11, marcando a entrada do K-pop no festival.

O Rock in Rio ocorrerá nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12, 13 de setembro do ano de 2026. O Rock in Rio Card, ingresso que garante sua presença no festival ,mas o qual você precisa escolher a data mais à frente, começa a ser vendido no dia 9 de dezembro às 19h, na plataforma TicketMaster.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/ROCK IN RIO/BANDAS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL

Escolas de Samba Associadas (Esa) realiza pela 1ª vez os 'Minidesfiles'

Evento inédito celebra o Dia Nacional do Samba e apresenta prévia oficial do Carnaval 2026 na Aldeia Cabana.

03.12.25 10h17

ELA É DA CASA

Nirah grava audiovisual ‘Estrela em Casa’ em Belém

Projeto reúne grandes nomes do tecnomelody e marca uma nova fase artística de cantora paraense

03.12.25 10h12

CINEMA

'Festival Amazônias' exibe mais de 40 filmes em Bragança

Segunda edição do evento ocorre de 3 a 6 de dezembro com programação gratuita em três bairros da cidade

02.12.25 17h39

SUCESSO

Gaby Amarantos vence Prêmio Game Changers 2025 na categoria Música

Paraense soma prêmios e indicações com Rock Doido

02.12.25 13h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

PERDA

Morre cantora Ruthetty, voz de sucessos do brega como ‘Viver de Ilusão’

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, em 2024, a cantora falou sobre seu retorno aos palcos naquele momento.

03.12.25 14h24

MÚSICA

Em Belém, fãs dos Guns N' Roses fazem fila para comprar ingressos físicos; vendas iniciam às 17h

A apresentação está agendada para o dia 25 de abril de 2026, no Mangueirão

03.12.25 8h20

VALORES E HORÁRIOS

Guns N' Roses em Belém: Saiba quando começa a venda de ingressos e os preços

A banda estará na capital paraense no dia 25 de abril de 2026

28.11.25 13h36

Eita!

Jantar com Rayane e Belo termina em briga com ofensa racista; entenda o caso

Fontes relataram que a discussão começou durante uma conversa aparentemente comum entre o grupo

02.12.25 22h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda