Gaby Amarantos vence Prêmio Game Changers 2025 na categoria Música

Paraense soma prêmios e indicações com Rock Doido

A paraense venceu na categoria Música, com o projeto Rock Doido. (Foto: Instagram/ @marinhojr_)

Gaby Amarantos é a vencedora na categoria Música do Esquire Game Changers 2025. A premiação, que ocorreu nesta segunda-feira, 1º,celebra nomes que mudaram o jogo neste ano.

A paraense venceu na categoria Música, com o projeto Rock Doido. O e audiovisual que, em um álbum e um curta-metragem, mistura a cultura das festas de aparelhagem com tecnobrega e rock pesado, atraindo atenção nacional e consolidando sua versatilidade além das fronteiras regionais.​

image Com Rock Doido, Gaby garantiu a premiação na categoria Música. (Foto: Instagram/ @marinhojr_)

“Tento agir com normalidade nesses momentos, mas estou muito feliz de trazer mais esse prêmio para meu estado e minha região”, disse a cantora. “Antes da COP30, passamos por muita xenofobia. Mas aprendi com os povos indígenas que para a gente lutar a gente precisa celebrar”, completou.

