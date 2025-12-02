Gaby Amarantos vence Prêmio Game Changers 2025 na categoria Música
Paraense soma prêmios e indicações com Rock Doido
Gaby Amarantos é a vencedora na categoria Música do Esquire Game Changers 2025. A premiação, que ocorreu nesta segunda-feira, 1º,celebra nomes que mudaram o jogo neste ano.
A paraense venceu na categoria Música, com o projeto Rock Doido. O e audiovisual que, em um álbum e um curta-metragem, mistura a cultura das festas de aparelhagem com tecnobrega e rock pesado, atraindo atenção nacional e consolidando sua versatilidade além das fronteiras regionais.
“Tento agir com normalidade nesses momentos, mas estou muito feliz de trazer mais esse prêmio para meu estado e minha região”, disse a cantora. “Antes da COP30, passamos por muita xenofobia. Mas aprendi com os povos indígenas que para a gente lutar a gente precisa celebrar”, completou.
