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Documentário sobre o Iron Maiden ganha primeiro trailer; veja vídeo e data de estreia

Do começo da trajetória da banda com Paul Di'Anno ao sucesso do grupo com Bruce Dickinson, a produção traça as origens do Iron Maiden, sua glória e os desafios

Estadão Conteúdo

O documentário Iron Maiden: Burning Ambition ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira, 18. O filme, que é dirigido por Malcolm Venville, revisita a história de uma das mais importantes bandas de heavy metal da história. O longa chega aos cinemas brasileiros no dia 7 de maio deste ano.

Do começo da trajetória da banda com Paul Di'Anno ao sucesso do grupo com Bruce Dickinson, a produção traça as origens do Iron Maiden, sua glória em palcos internacionais e os desafios que surgem com a popularidade da banda.

"Iron Maiden: Burning Ambition acompanha a ascensão da banda desde pequenas apresentações nos pubs do leste de Londres aos grandes shows nos maiores estádios do mundo", diz o comunicado da Universal Pictures enviado à imprensa.

Com direito a imagens inéditas de arquivo, entrevistas com integrantes e ex-integrantes e sequências animadas do lendário Eddie, o mascote da banda, o documentário promete uma visão única e exclusiva sobre a trajetória do grupo.

O longa ainda conta com entrevistas com colaboradores e fãs do grupo, como o ator Javier Bardem, o baterista Lars Ulrich e o rapper Chuck D. "Um olhar raro e íntimo sobre a visão intransigente do Iron Maiden e a conexão inabalável do grupo com seu verdadeiro exército global de fãs", finaliza a nota sobre o documentário.

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