Virginia e Vini Jr. terminaram? Entenda a suposta crise do casal

A relação entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior voltou ao centro das atenções nesta segunda-feira (4), após movimentações nas redes sociais levantarem suspeitas de uma possível crise entre o casal. O jogador do Real Madrid apagou uma publicação ao lado da influenciadora poucas horas depois de compartilhar o registro, o que intensificou os comentários entre seguidores.

Mais cedo, Vini Jr. havia divulgado nos stories um momento descontraído com Virginia. No vídeo, os dois apareciam próximos, cantando juntos a música “Peaches”, de Justin Bieber. A exclusão do conteúdo, cerca de cinco horas após a postagem, chamou atenção e deu novo fôlego às especulações.

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Interações nas redes alimentam rumores

A repercussão ganhou força principalmente pela ausência de interação de Virginia na publicação. Conhecida por compartilhar e comentar conteúdos do jogador com frequência, a influenciadora não repostou o vídeo nem se manifestou sobre o registro, o que foi observado por internautas.

Pouco depois, Virginia voltou às redes sociais, mas manteve a rotina de publicações sem mencionar o companheiro. Entre os conteúdos divulgados, ela mostrou momentos antes de participar de uma apresentação escolar da filha e compartilhou uma mensagem sobre recomeços, o que também gerou interpretações entre seguidores.

Publicação apagada por Vini Jr reacende especulações sobre relacionamento (Reprodução/ Instagram)

Boatos começaram no fim de semana

Os rumores sobre um possível distanciamento começaram ainda no fim de semana, quando a influenciadora participou de shows sertanejos em Goiânia e apareceu cantando músicas de temática romântica ao lado de amigos. A mudança no padrão de interações do casal nas redes também contribuiu para as especulações.

Apesar da repercussão, a assessoria de Virginia já havia negado qualquer término, afirmando que não há confirmação de rompimento.

Virginia Fonseca e Vinícius Júnior assumiram publicamente o relacionamento em outubro de 2025, quando o jogador publicou a primeira foto ao lado da influenciadora. Desde então, os dois passaram a compartilhar momentos juntos com frequência, incluindo viagens e encontros na Europa.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre os rumores mais recentes envolvendo o relacionamento.