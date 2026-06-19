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‘A Vila dos Chaves’ volta a Belémcom apresentações no Mercado de São Brás neste sábado (20)

Espetáculo da Caixa de Teatro terá sessões às 17h e 19h com personagens clássicos da TV

Amanda Martins
fonte

Personagens como Dona Florinda, Chaves, Chiquinha e Kiko ganham vida no teatro (Felipe thuan)

Uma adaptação teatral de uma das séries de TV mais queridas pelo público volta ao palco em Belém neste sábado (20), com apresentações no Mercado de São Brás, às 17h e às 19h. A  "Vila dos Chaves”, produzido pela Caixa de Teatro, já é encenado há quase nove anos na capital paraense e também em Ananindeua, reunindo diferentes gerações em torno de uma história marcada por humor e referências conhecidas da televisão. Os ingressos estão à venda no site Amazônia Ticket com inteira a R$ 70 e R$ 30 meia, e R$ 35 meia solidária.

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A montagem traz músicas populares e um enredo voltado para o público em geral. Na proposta, personagens como Chaves, Chiquinha, Kiko, Nhonho e outros moradores da vila dividem o palco em meio a confusões cotidianas. 

Em uma das situações centrais, uma carta inesperada enviada por um carteiro que “adora evitar a fadiga” chega à vila e altera a rotina dos personagens durante o dia de uma grande festividade. A cada temporada, o espetáculo incorpora novas cenas, personagens e situações.

A direção e adaptação são assinadas por Lígia Blue Coêlho, que também interpreta Dona Florinda desde a estreia da peça. Segundo a atriz, o espetáculo mantém uma proposta de atualização constante ao longo das temporadas. “Sempre estamos inovando e trazendo uma presença especial de algum personagem que não esteve na temporada anterior e com isso a existência de cenas e piadas novas que surpreendem o público”, afirma.

image “A Vila dos Chaves” mistura humor, música e nostalgia em cena (Felipe Thuan)

Ela também destaca a relação pessoal com a obra e o impacto disso no trabalho de direção e atuação. “Para mim,  como diretora e Dona Florinda,  é sempre um prazer executar esse trabalho com muito profissionalismo e técnica, mas o que me ajuda muito a conciliar tudo é o fato de ser muito fã da série, isso faz com que o trabalho se torne mais leve e divertido pra mim”, diz.

Lígia ressalta ainda que a obra mantém elementos que dialogam com diferentes públicos. “Como eu sempre digo a todos, Chaves é eterno e traz muitas lembranças boas. Eu vivi Chaves na infância e vivo até hoje na minha fase adulta também. Vou carregar para sempre Chaves no coração”, completa. 

O ator Kauã Marques interpreta Chaves desde 2021. O personagem, um dos mais conhecidos da televisão, integra a história da montagem e aparece em cenas que fazem referência direta ao universo da série.

“É sempre uma alegria interpretar esse menino que é dono da infância de milhares de pessoas. Ser uma dessas pessoas que cresceu assistindo Chaves me ajudou bastante na construção do personagem”, afirma o artista. 

Ele acrescenta que o processo envolve responsabilidade diante da expectativa do público, sem deixar de lado o aspecto cômico da encenação. “É um processo desafiador, pois mexe demais com a nostalgia do público, então existe sim esse peso de responsabilidade, claro, sem esquecer da diversão que faz parte de todo ensaio. Acho que o segredo é se divertir sempre, assim como tenho certeza que eles se divertiam nas gravações”, diz. 

O ator também ressalta que a proposta busca manter a homenagem à criação original de Roberto Gómez Bolaños.

Entre as cenas mais lembradas pelo público está a entrada de Chaves saindo do barril. Kauã relata que a reação da plateia varia entre crianças e adultos, com forte identificação com os personagens. 

Ele também menciona um episódio ocorrido em uma temporada anterior envolvendo um espectador com síndrome de Down, que permaneceu após uma sessão para tirar foto caracterizado como Chaves. “Ele também estava caracterizado de Chaves, e me agradeceu muito por eu voltar do camarim e tirar uma foto com ele, agradeceu o Chaves por fazer ele sorrir, a mãe dele também me agradeceu e aquilo foi impagável pra mim”, relata.

O elenco reúne ainda Marlene Marinho (Bruxa 71), Leonardo Gabilanes (Nhonho), Aida Ranner (Popis), Jade Braz (Chiquinha), Lucas Jorge (Professor Girafales), Luis Imhotep (Chaves), Danilo Alves (Seu Madruga), Felipe Cordeirone (Kiko) e Renato Nascimento (Seu Barriga / Jaiminho). A coprodução é de Miguel Pimentel e Franklin Nahun.

SERVIÇO:

'A Vila do Chaves'

  • Data: Sábado, 20 de junho;
  • Horários: 17h e 19h;
  • Ingressos:
  • Disponíveis no site Amazônia Ticket
  • Inteira: R$ 70
  • Meia-entrada: R$ 30
  • Meia solidária: R$ 35
  • Contatos para informações e reservas: (98) 98800-9377 / (98) 98295-4848.

 

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Palavras-chave

cultura

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Mercado de São Brás
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