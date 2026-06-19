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Péricles e Ferrugem eternizam a turnê 'As Vozes', que chega a Belém em dezembro

Registro ao vivo com três faixas inéditas chega ao streaming nesta semana e serve como o esquenta oficial para o show dos artistas na capital paraense, confirmado para o dia 13 de dezembro

O Liberal
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Com direito a faixas inéditas e releituras de grandes clássicos do gênero, Péricles e Ferrugem apresentam novo álbum no YouTube e confirmam apresentação na capital paraense em dezembro (@DANIIVALVERDEE)

O público paraense já pode se preparar: a aclamada turnê “As Vozes”, que une Péricles e Ferrugem, tem data marcada para desembarcar em Belém no dia 13 de dezembro. Enquanto o show não chega à capital, os fãs podem conferir o registro definitivo desse encontro com o lançamento de “As Vozes ao Vivo em São Paulo – Vol. 1”. O projeto já está disponível nas plataformas de áudio e nesta sexta-feira (19), o público poderá assistir ao clipe da inédita “Falta de Amor” ao meio-dia, e, a partir das 20h, conferir todos os vídeos na íntegra no YouTube.

Gravado em abril na capital paulista, o audiovisual traduz a conexão construída entre os artistas. No palco, Péricles e Ferrugem compartilham repertórios, referências e interpretações em um show que evidencia a sintonia entre dois dos maiores nomes da história recente do pagode.

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O repertório passeia por diferentes momentos das carreiras dos cantores, reunindo sucessos, releituras de clássicos e três músicas inéditas: “Falta de Amor”, “Um Segundo a Mais” e “Parque de Diversões”. Escolhida como faixa-foco deste lançamento, “Falta de Amor” retrata a superação após o fim de uma relação marcada pela quebra de confiança. Lançada no anúncio oficial da turnê, a parceria “Foguete” também integra o setlist, ao lado de hits consagrados como “Pra Você Acreditar”, “A Carta”, “Mel na Boca”, “O Som do Tambor” e “Tá Escrito”, que ganham roupagens inéditas que os paraenses poderão conferir de perto em dezembro.

“A gente está vivendo um grande sonho. Eu, então, nem tenho o que dizer. As pessoas sempre falaram que, quando estivéssemos juntos, aconteceria algo especial, e a gente passou a acreditar nisso também. Hoje queremos construir algo ainda maior, unindo nossas forças, nossas músicas e nossas histórias. Esse projeto representa exatamente isso”, afirma Ferrugem.

Péricles destaca que a força do projeto está justamente na parceria construída ao longo do caminho. “Faço questão de enaltecer o profissionalismo do Ferrugem. É um artista extremamente dedicado e que vive esse trabalho com a mesma entrega que eu. Desde o início percebemos que juntos temos a possibilidade de fazer algo muito maior. Existe respeito, admiração e uma vontade genuína de entregar o melhor para o público”.

Este primeiro volume reúne 19 faixas. Ao todo, o audiovisual registrou 38 músicas que serão divididas em dois lançamentos. As demais canções chegarão ao público no final de julho, completando o projeto gravado na capital paulista.

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