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VÍDEO: Ivete Sangalo faz show surpresa em festa junina da escola das filhas

Cantora participou da celebração em Salvador e fez uma apresentação surpresa ao lado dos músicos do evento

Hannah Franco
fonte

Ivete Sangalo faz show surpresa em festa junina da escola das filhas (Reprodução/Redes sociais)

A cantora Ivete Sangalo protagonizou um momento especial durante a festa junina da escola das filhas gêmeas, Marina e Helena, de 8 anos, realizada na última quarta-feira (17), em Salvador, na Bahia. Além de prestigiar a celebração, a artista surpreendeu pais, alunos e professores ao subir ao palco e cantar ao lado dos músicos que animavam o evento.

Vestida com um look inspirado nas tradicionais festas de São João, Ivete se juntou ao trio de forró Resfulengo e fez uma participação especial que rapidamente repercutiu nas redes sociais. Vídeos do momento mostram a cantora interagindo com o público e entrando no clima junino.

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A festa ocorreu na instituição de ensino frequentada por Marina e Helena, localizada em Salvador. A escola, criada em 2022, segue o conceito de "Green School", baseado em atividades ao ar livre e maior contato com a natureza. Ivete Sangalo e o nutricionista Daniel Cady, pai das meninas, estão entre os sócios do projeto educacional.

Esta não é a primeira vez que a artista participa das festas promovidas pela escola. Em outras edições, Ivete também já havia feito apresentações improvisadas, transformando as comemorações em momentos ainda mais especiais para as famílias presentes.

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Ivete Sangalo

Festa Junina
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