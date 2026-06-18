VÍDEO: Dona Onete completa 87 anos e comemora a data em festa intimista

A cantora paraense Dona Onete está de berço e comemora 87 anos nesta quinta-feira (18). Para marcar a data, a equipe da artista compartilhou nas redes sociais um vídeo em que ela aparece celebrando o aniversário de forma mais reservada, com direito a bolo e salgadinhos.

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Durante a comemoração, aagradeceu o carinho recebido e falou sobre o momento. "Como é bom ter amigos. Como é bom a gente ter família. 87 anos, bem vividos. Geminiana arretada", disse amorosamente.

Mais cedo, o perfil oficial de Dona Onete também publicou uma sequência de fotos relembrando diferentes momentos de sua trajetória pessoal e artística. Na legenda, foi destacado as diversas fases de sua vida, lembrando que já foi professora, sindicalista, mãe, avó e que segue dedicada à música e à cultura amazônica.

"Posso dizer que sou uma mulher, como muitas outras, que carregamos muitas vidas em uma só. Já fui professora, sindicalista… Sou mãe, avó e sigo sendo mulher da Amazônia, da música, da cultura e da alegria de viver", escreveu.

"Enquanto eu tiver voz, vou seguir cantando minhas histórias, minha terra, meu povo e meu amor pela vida", acrescentou.