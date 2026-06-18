Quem foi Daveigh Chase? Voz de 'Lilo & Stitch' e atriz de 'O Chamado' morreu aos 35 anos

A atriz e dubladora norte-americana Daveigh Chase, conhecida mundialmente por interpretar a assustadora Samara Morgan no filme de terror "O Chamado" e por dar voz à personagem Lilo na animação "Lilo & Stitch", morreu aos 35 anos. A informação foi confirmada pelo empresário da artista, John Ryan Jr., à BBC News na quarta-feira (18).

Segundo o representante, Daveigh morreu em um hospital de Los Angeles após complicações causadas por uma sepse, decorrente de um quadro de meningite. Antes disso, ela havia sido internada em estado de desnutrição.

Começo de carreira

Com uma carreira iniciada ainda na infância, Daveigh Chase começou a atuar aos 4 anos de idade, participando de peças teatrais e trabalhos de dublagem em Las Vegas, nos Estados Unidos. O talento precoce a levou a conquistar espaço em Hollywood ainda muito jovem.

Seu primeiro trabalho na televisão aconteceu aos 7 anos, quando fez uma participação especial na popular série Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, estrelada por Melissa Joan Hart. A partir daí, a artista acumulou papéis em produções para o cinema e a TV, tornando-se um dos rostos infantis mais conhecidos dos anos 2000.

Embora tenha iniciado a carreira ainda criança, Daveigh Chase ganhou projeção em Hollywood no início dos anos 2000. Um de seus primeiros trabalhos de destaque foi no cultuado filme Donnie Darko (2001), no qual interpretou Samantha Darko, irmã mais nova do protagonista. Anos depois, voltou ao universo da produção ao reprisar a personagem em S. Darko (2009).

VEJA MAIS



"O Chamado"

O reconhecimento mundial, no entanto, veio em 2002, quando deu vida à icônica Samara Morgan em O Chamado. Na trama, a personagem aterrorizava espectadores ao surgir rastejando para fora de uma televisão após a exibição de uma fita de vídeo amaldiçoada. O longa, versão norte-americana do sucesso japonês Ring, transformou Samara em uma das figuras mais marcantes do cinema de terror contemporâneo.

No mesmo período, ela conquistou outra geração de fãs ao dar voz à protagonista da animação Lilo & Stitch. A personagem, uma menina havaiana apaixonada por Elvis Presley, tornou-se um dos maiores sucessos da Disney nos anos 2000. Apesar da fama alcançada ainda jovem, ela optou por se afastar gradualmente dos holofotes e encerrou sua atuação em tempo integral em 2015.

Ao comentar a personalidade da atriz, John Ryan Jr. destacou que ela mantinha um estilo de vida discreto e distante do glamour de Hollywood. "Ela amava atuar, mas não gostava do ambiente da fama”, afirmou o empresário. Segundo ele, Daveigh preferia uma rotina simples, longe dos eventos e da exposição constante da indústria do entretenimento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)