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Com tema 'Carnaval das Águas', ESA lança oficialmente o Carnaval 2027 de Belém

Com desfiles oficiais marcados para fevereiro, nova temporada une a folia paraense a discussões sobre o patrimônio amazônico

O Liberal
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Carnaval 2027 de Belém terá os rios da Amazônia como tema central de preservação (Hugo Silva)

As Escolas de Samba Associadas (ESA) realizam, no próximo dia 18 de junho, o lançamento oficial do Carnaval 2027 de Belém. Com o tema “Carnaval das Águas”, a proposta busca transformar a manifestação cultural popular da cidade em uma ferramenta de valorização, conscientização e preservação dos rios da Amazônia.

“Nosso objetivo desde o começo foi retomar a grandiosidade do carnaval, e garanto que conseguimos. Trouxemos visibilidade nacional com o festival de samba-enredo da Grande Rio, instalamos o camarote Miltons, com o Milton Cunha, implementamos o carnaval sustentável e hoje temos uma festa sólida”, disse Fernando Guga, presidente da ESA.

“O camarote ‘Miltons’ está confirmado. Este ano já foi grandioso: trouxemos artistas como Samuel de Assis, Henrique Barreira, que está aí brilhando na nova novela das nove, além do Mestre Ciça, enredo campeão da Viradouro, tudo tendo o Milton Cunha como anfitrião”, acrescenta.

O Carnaval das Águas nasce como um projeto permanente de formação cultural e produção de conhecimento, em parceria com a Universidade Federal do Pará. A iniciativa prevê a realização de um cronograma de debates acadêmicos, culturais e sociais sobre a importância dos rios amazônicos para a economia, o transporte, a cultura e a identidade dos povos da região.

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“O Carnaval das Águas é a temática da festa. As escolas vão seguir com seus variados enredos, mas ao longo do ano teremos formações e debates acerca da preservação dos rios. É um desdobramento do carnaval sustentável; agora, para além da coleta dos resíduos e reuso, nós iremos também, ao longo do ano, abordar a importância dos rios da Amazônia como vias de cultura, sustento e transporte”, explica o presidente.

A proposta pretende aproximar o universo do carnaval das discussões sobre sustentabilidade e desenvolvimento, e reforça o papel das escolas de samba como agentes de transformação social e valorização do patrimônio cultural amazônico.

O evento também contará com a presença de integrantes da diretoria da Beija-Flor de Nilópolis. A tradicional escola de samba carioca levará para a Marquês de Sapucaí, em 2027, o enredo “Zeneida, o sopro do pó de louro”, inspirado na obra da pajé marajoara Zeneida Lima, referência da cultura amazônica e reconhecida por sua atuação na preservação dos saberes ancestrais da região.

O calendário oficial do Carnaval 2026 estabelece as seguintes datas para o ciclo festivo: o lançamento ocorre em 18 de junho de 2026, seguido pelo sorteio da ordem dos desfiles em 29 de agosto de 2026 e o Mini Desfile em 7 de novembro de 2026. Já no ano da folia, o Bloco Ensaio Geral da ESA desfila em 10 de janeiro de 2027, os ensaios técnicos ocupam os dias 16 e 17 de fevereiro de 2027, abrindo caminho para os desfiles oficiais em 19 e 20 de fevereiro de 2027. O encerramento do cronograma será no dia 24 de fevereiro de 2027 com a apuração das notas.

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