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Verão em Marabá terá shows de Léo Santana, Pe. Fábio de Melo e aparelhagens

Programação é realizada pela Secretaria de Cultura da cidade e ocorre no núcleo Marabá Pioneira, com entrada gratuita

Tay Marquioro
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Programação com atrações nacionais é atrativo para veranistas da região (Divulgação/Léo Santana)

Os veranistas do sudeste do Estado, que têm Marabá como destino tradicional nas férias, já conhecem a programação de shows que passarão pela cidade no próximo mês de julho. O Maraverão 2026, evento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), começa em 4 de julho e vai até 2 de agosto. O festival deste ano aposta em um cardápio musical eclético e de forte apelo popular, misturando nomes do cenário nacional com o tecnomelody e as tradicionais aparelhagens que arrastam multidões na região.

O palco dos shows será o Complexo Poliesportivo e Cultural do Bairro Santa Rosa, na Marabá Pioneira — ponto que já se consolidou como a base do evento durante a temporada de veraneio. A estratégia da organização foi pulverizar as atrações ao longo de um mês, mirando públicos de diferentes faixas etárias e segmentos, com noites dedicadas ao gospel, sertanejo, forró e ao som eletrônico do Pará.

Calendário de atrações
A abertura do festival ocorre no dia 4 de julho, comandada pela Aparelhagem Rubi Lendário. O fluxo de shows segue julho adentro, conforme a programação abaixo:

10 de julho: Rey Vaqueiro
11 de julho: Léo Santana
17 de julho: Padre Fábio de Melo
18 de julho: Aparelhagem Tupinambá
19 de julho: Calcinha Preta
24 de julho: Cassiane
25 de julho: Natanzinho Lima
2 de agosto: Cantor Pabllo (Encerramento)

A expectativa da Secult é atrair milhares de pessoas para o verão em Marabá, o que naturalmente aquece a economia local. Por isso, o município vem trabalhando no cadastramento e capacitação de ambulantes, prestadores de serviço e microempreendedores que operam na Colônia Z-30 durante o período.

“O Maraverão já faz parte do calendário cultural de Marabá e é aguardado pela população. Estamos preparando uma programação diversificada, capaz de atrair visitantes de várias regiões, movimentar a economia local e valorizar a cultura e o entretenimento para as famílias marabaenses. É um evento que fortalece o turismo e gera oportunidades para muitas pessoas”, afirma o secretário Genival Crescêncio.

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