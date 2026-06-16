VÍDEO: Oliver Tree fez 'trend da Rocinha' dias antes de morrer em acidente de helicóptero

Dias antes de morrer em um acidente envolvendo dois helicópteros no Rio de Janeiro, o cantor norte-americano Oliver Tree participou de uma das tendências mais populares das redes sociais brasileiras: a chamada "Trend da Rocinha". O vídeo, gravado durante sua passagem pelo país, voltou a ganhar destaque após a confirmação da morte do artista aos 32 anos.

Conhecido mundialmente por sucessos como Life Goes On e Miss You, Oliver estava no Brasil como parte de sua turnê internacional quando visitou a comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio. A participação do cantor na trend foi registrada pelo piloto de drone Victor Melo.

VEJA MAIS

Nas imagens, Oliver Tree aparece usando a camisa da Seleção Brasileira. O artista chega a uma laje, entrega flores, senta em uma cadeira e ergue uma réplica da taça da Copa do Mundo enquanto a câmera se afasta lentamente, revelando a vista panorâmica da maior favela do país.

Após a morte de Oliver, Victor Melo publicou novamente o registro em homenagem ao cantor. O vídeo recebeu milhares de comentários de fãs lamentando a morte do artista e relembrando sua passagem pelo Brasil.

Oliver Tree morreu no último domingo (14), após a colisão de dois helicópteros na região do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O acidente deixou seis mortos e não houve sobreviventes. As causas da colisão seguem sob investigação das autoridades brasileiras.