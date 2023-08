Anos 90: David Cardoso Jr. faz novo ensaio nu aos 52 anos

Galã dos anos 90, David Cardoso Jr. relembrou os velhos tempos e posou novamente para um ensaio sensual na internet. Aos 52 anos, o ator exibiu o bumbum e também nu frontal, sem tarjas em uma praia. As imagens, feitas para seu perfil no OnlyFans, foram divulgadas também no Instagram do ator.

David Cardoso é filho do Rei da Pornochanchada, David Cardoso, e posou nu duas vezes para a extinta revista gay "G Magazine" no início dos anos 2000. Recentemente, ele também fez um ensaio peladão para o site Gay.blog.

Confira um dos ensaios sensuais já divulgados pelo ator:

Longe da TV, ele anunciou em fevereiro a sua entrada no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto que vende nudes na web. Na ocasião, ele postou umas fotos com notas de dólares e de 50 reais na cueca afirmando não estar passando por dificuldades financeiras.

Ele também explicou a decisão de vender nudes. "Amigos, está aberto meu onlyfans! Sou artista há 46 anos e essa é mais uma etapa nessa minha carreira. Uma maneira de agradecer aos fãs que me seguem há tanto tempo. Sempre tive um público fiel que nunca me julgou. O link está na bio. Será uma página diferente de tudo, divertida, ousada, como sempre foi a minha vida. Sejam bem vindos", escreveu.