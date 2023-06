Gabi Luthai faz ensaio sensual com Téo Teló; veja a foto

Gabi Luthai chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar clique de ensaio sensual com o marido, Téo Teló, irmão de Michel Teló. A cantora publicou uma sequência de fotos para comemorar a chegada do Dia dos Namorados, e, no primeiro clique, ela aparece usando calcinha e sutiã no colo do amado.

Segundo a postagem da cantora, "um mix de fotos nossas que eu amo, porque o Dia dos Namorados tá chegando e eu não tenho nenhuma dó de quem tá solteiro (antes só do que mal acompanhada, amiga, lembra?) Às vezes eu acho que vocês esquecem que a cantora de vocês é a mais apocalíptica, desde 2013. Já fizeram planos pro dia 12? Me contem, que eu to anotando ideias", escreveu na legenda.

