Mãe descobre localização de filho desaparecido através de vídeo publicado em rede social de cantora

A cantora Gabi Luthai estava no trânsito em Campo Grande (MS) quando um homem que carregava uma placa com o escrito "tenho fome" chamou sua atenção. Sensibilizada, ela ofereceu uma ajuda em dinheiro e foi reconhecida por ele, que disse que a música da artista o ajudou em momentos difíceis. Mas a maior surpresa veio depois que a cantora compartilhou o acontecido em suas redes sociais: a mãe do rapaz, que estava desaparecido, reconheceu o filho no vídeo da artista. As informações são do portal G1 Mato Grosso.

Joacir Maria Muniz conta que há mês não tinha notícias de seu filho Rodolfo Bráz Muniz de Oliveira, de 31 anos, que saiu de Cuiabá (MT) em maio para participar de um treinamento do trabalho na capital do Mato Grosso do Sul.

Sem notícias desde o dia 11 de junho, a técnica de enfermagem começou a procurar pelo filho em grupos de desaparecidos, divulgando fotos e tentando ter alguma informação do seu paradeiro.

Joacir Maria Muniz em situação de rua (Reprodução / Instagram)

Como não recebeu nenhuma resposta, Joacir pensou que o filho tivesse sofrido uma recaída nas drogas. Segundo a mãe, Rodolfo é dependente químico em tratamento. "Acredito que ele teve uma recaída. O dependente químico, se não tiver ajuda, tem recaídas. Então começou meu desespero, sem saber onde ele se encontrava". Foi quando Joacir viu o vídeo da cantora Gabi, que, sem saber, contribuía com as primeiras pistas do paradeiro de Rodolfo.

Após o encontro no semáforo, a cantora parou o carro para contar sobre o ocorrido. "Gente, eu estou emocionada aqui. Tive até que parar o carro. Parei no semáforo, um moço carregava uma placa escrito 'tenho fome'. Na hora que eu dei [o dinheiro] ele olhou para mim e falou: você é a Gabi Luthai? Sua música fez muito bem para mim em um momento difícil. Eu canto ela ainda várias vezes. Eu te adoro", disse ela em uma série de vídeos divulgados em redes sociais. "São coisas que a gente não imagina. Eu estou realmente muito emocionada, porque a música chega em alguns lugares que talvez a gente não chegaria. Isso é muito gratificante", completou.

Ao ver as imagens, Joacir disse que ela e a filha entraram em contato com a artista e através da cantora, conseguiram descobrir a região em que Rodolfo foi visto. "Acredito que ele esteja com vergonha de voltar para a casa, porque teve essa recaída. Foi para treinar para ser gerente e está em situação de rua. Acho que está lá tentando dar a volta por cima. Mas ele está longe da família, é mais difícil lutar sozinho", disse Joacir.

Segundo a técnica de enfermagem, não fosse o vídeo da cantora, não teria ideia do paradeiro do filho. "Eu não sabia por onde começar e esse vídeo me abriu as possibilidades. A Gabi tem nos ajudado muito. Ela tem uma simplicidade, uma empatia, e sente no coração a dor de outras pessoas. Sem saber, estava ajudando uma mãe a encontrar seu filho", relata.