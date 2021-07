Família localiza saxofonista que estava desaparecido

Foi encontrado na tarde desta quarta-feira, 28, o saxofonista Marcos Vinícius da Silva Sarrazin, de 28 anos, que estava desaparecido desde a tarde da última terça-feira, 27, após ter saído para dar uma volta às proximidades da Feira da Cremação.

A produtora cultural Dani Franco disse que ele está bem, sem sinais de violência e já está com a família. Ele se encontra, porém, apenas um pouco desorientado. Marcos trabalha na banda da Dona Onete e já tocou com o músico e produtor Pio Lobato.

Dani Franco contou que um grupo de amigos do artistas se uniu para fazer as buscas de modo independente. Marcos foi localizado próximo do Portal da Amazônia.A reportagem entrou em contato novamente com a esposa de Marcos, mas ela não atendeu.

Na manhã desta quarta-feira (28), a família chegou a registrar boletim de ocorrência na Divisão de Desaparecidos da Polícia Civil do Pará.