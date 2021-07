Saxofonista que toca com Dona Onete está desaparecido

O músico Marcos Vinícius da Silva Sarrazin, de 28 anos, está desaparecido desde a tarde desta terça-feira (27). Familiares e amigos buscam pelo rapaz, que trabalha como saxofonista na banda de Dona Onete e já tocou com o músico e produtor Pio Lobato. A família já registrou ocorrência na polícia.

De acordo com Raissa Reis, esposa do músico, ele saiu de casa na tarde de terça-feira, por volta de 17h, para dar uma volta às proximidades da Feira da Cremação, em Belém, e não retornou até o momento. Ela disse que esse tipo de comportamento não faz parte da rotina de Marcos. Foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu, o que preocupa os parentes.

Na manhã desta quarta-feira (28), a família foi até a Divisão de Desaparecidos da Polícia Civil do Pará e fez o registro de ocorrência. A polícia instruiu que a família fosse até os hospitais para saber se ele deu entrada.

"Nós fomos em vários hospitais e Unidades de Pronto-Atendimento e no Instituto Médico Legal e ele não deu entrada", disse Raissa. A reportagem perguntou se o músico estava com algum problema de saúde, mas a esposa disse que não.

O jovem estava vestido com uma camisa de botão florida branca e azul, e uma bermuda azul. Ele também usava uma faixa branca no cabelo.

