Natália Lage mostra o seio em ensaio sensual aos 44 anos

A atriz Natália Lage, de 44 anos, surpreendeu seus seguidores do Instagram após postar algumas fotos de um ensaio sensual. A artista posou para as lentes da fotógrafa Catarina Ribeiro usando apenas calcinha e um blazer. Em algumas imagens, ela aparece com o seio à mostra.

Muito querida no meio artístico e também nas redes sociais, a artista recebeu milhares de curtidas em apenas algumas horas ao postar os registros. “Além de linda, tem borogodó! Belo ensaio!!”, elogiou uma seguidora. “Meu crush eterno”, revelou um fã.

Confira o ensaio da atriz:

