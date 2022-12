Yasmin Brunet posa de lingerie em ensaio sensual

A modelo Yasmin Brunet, 34, será a estrela da campanha produzida para a própria marca de lingerie. Nesta quinta-feira (22), ela compartilhou com os seguidores as imagens dos bastidores do ensaio fotográfico feito para promover a coleção. Mas os internautas não deixaram passar despercebida a coincidência da postagem com o dia do aniversário de Gabriel Medina, ex-marido da modelo, que completa 29 anos hoje.

VEJA MAIS

Os dois mantiveram oficializaram a relação em 2020, mas, após uma sucessão de polêmicas envolvendo a família do surfista, que acusava Yasmin de manipular Gabriel para afastá-lo dos pais e amigos, anunciaram a separação em janeiro deste ano.

Yasmin apostou em uma lingerie do tipo underwear branca acompanhada de acessórios dourados e ganhou vários elogios nas redes sociais.

Na última quarta (21), a modelo usou os Stories do Instagram para desabafar sobre o assédio que sofre nas redes sociais quando permite que seguidores façam perguntas para ela em seu perfil. Segundo Yasmin, alguns homens se aproveitam para mandar mensagens que ela classifica como "nojentas" e disse que pretende expor os autores desses comentários se continuarem com essa postura.

"Gente, queria só falar uma coisa aqui. Quando eu faço essas caixinhas de perguntas, vem umas mensagens tão nojentas de homens. Tão nojentas, que minha vontade é dar um print e começar a postar tudo aqui, sério. Se continuar, vou começar a postar", disse a modelo. Ela ainda alertou: "Já estou avisando aqui antes porque, além de ser bloqueado, eu vou fazer um exposed ainda desses assédios. Vocês querem? Não, né! Então parem, parem que vai ficar ruim".