São João de Marituba começa sexta-feira (19) com quadrilhas, bois-bumbás, carimbó e aparelhagens

Durante três dias, o clima junino vai tomar conta da Praça Matriz do município de Marituba (PA) com a realização do São João 2026. Entre os dias 19 e 21 de junho, o espaço receberá apresentações de grupos parafolclóricos, bois-bumbás, carimbó, atrações musicais e o tradicional Concurso Intermunicipal de Quadrilhas, reunindo representantes de diversos municípios paraenses em uma programação gratuita e aberta ao público.

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Promovida pela prefeitura do município, a festa busca reunir famílias, crianças e visitantes em torno das tradições juninas, além de movimentar a economia local com vendas de comidas típicas.

A programação começa na sexta-feira (19), a partir das 20h, com apresentações do Grupo Parafolclórico Jardim das Rosas, Boi Maravilhoso, das quadrilhas caricatas “As Pererecas Voadoras” e “As Caricatas na Roça”, além do show da aparelhagem Tupinambá. A noite também contará com a transmissão da partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo, prevista para começar às 21h30.

Concurso de quadrilhas

No sábado (20), a programação terá início às 18h30 com o Concurso Intermunicipal de Quadrilhas, que reunirá 20 grupos de diferentes municípios do Pará. De acordo com a organização, as cinco melhores quadrilhas da disputa receberão premiações que, juntas, ultrapassam R$ 23 mil.

Também serão premiados o Melhor Marcador e a Melhor Miss Caipira, com R$ 1 mil para cada categoria. Paralelamente, será realizado o concurso municipal, que distribuirá mais de R$ 14 mil em prêmios para os três primeiros colocados, além de troféus. A Melhor Quadrilha Cômica também receberá premiação de R$ 1 mil.

As apresentações seguem durante a madrugada e a manhã de domingo (21), quando ocorre o encerramento da competição. A cerimônia de premiação está prevista para as 7h30, logo após a conclusão dos concursos.

Encerramento com cultura popular e aparelhagem

A programação retorna na noite de domingo (21) com apresentações do Grupo de Carimbó Os Guardiões, Os Originais do Carimbó, Boi Precioso, Etnias da Dança, Guerreiros do Boi, Grupo Popular da Amazônia, Quadrilha Brilhantes na Roça e da quadrilha campeã municipal.

O encerramento ficará por conta da aparelhagem Rubi, que levará ao público repertório com brega, melody, tecnobrega e flash brega.

A secretária municipal de Cultura, Barbara Besteiro, destaca a importância de manter viva a tradição junina e fortalecer os espaços dedicados à cultura popular. “O São João é uma das manifestações culturais mais importantes do nosso povo. Este ano preparamos uma programação especial, valorizando nossos artistas, quadrilhas e grupos culturais. Será uma grande festa para toda a população”, afirma.

A prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, ressalta que a proposta é promover uma celebração voltada à preservação das tradições juninas e ao fortalecimento da identidade cultural do município.

“Estamos valorizando os nossos artistas, as nossas quadrilhas, os grupos folclóricos e toda a riqueza cultural da nossa região. Será um São João feito para o nosso povo, com muita alegria, tradição e orgulho das nossas raízes”, comenta.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (19):

Horário: a partir das 20h

Grupo Parafolclórico Jardim das Rosas

Boi Maravilhoso

Transmissão do jogo do Brasil

Quadrilha Caricatas “As Pererecas Voadoras”

Quadrilha “As Caricatas na Roça”

Tupinambá

Sábado (20):

Concurso Intermunicipal de Quadrilhas

Horário: a partir das 18h30

Fuzuê Junino (Belém)

Roceiros da Tia Nete (Benevides)

Roceiros do Divino (Barcarena)

Paixão de São João (Ananindeua)

Balão de Ouro (Belém)

Fera Junina (Belém)

Azabumba (Ananindeua)

Explosão Jovem (Tracuateua)

Raízes de Abaeté (Abaetetuba)

Encanto Junino (Marituba)

Cheiro Cheiroso (Marituba)

Esperança Junina (Marituba)

Roceiros do Amor (Marituba)

Roceiros da Juventude (Marituba)

Rainha da Juventude (Belém)

Roceiros do Sal (Salinópolis)

Revelação Junina (Igarapé-Miri)

Mocidade Junina (Ananindeua)

Fúria Junina (Belém)

Caboclos do Caeté (Bragança)

Domingo (21):

Horário: a partir das 20h

Quadrilha Brilhantes na Roça

Grupo de Carimbó Os Guardiões

Guerreiros do Boi

Quadrilha Campeã Municipal

Etnias da Dança

Grupo Popular da Amazônia

Boi Precioso

Os Originais do Carimbó

Rubi