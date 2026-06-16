Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

São João de Marituba começa sexta-feira (19) com quadrilhas, bois-bumbás, carimbó e aparelhagens

Programação gratuita na Praça Matriz segue até domingo (21) e inclui também concurso intermunicipal e transmissão do jogo do Brasil

Amanda Martins
fonte

Quadrilha Esperança Junina (Ary Brito)

Durante três dias, o clima junino vai tomar conta da Praça Matriz do município de Marituba (PA) com a realização do São João 2026. Entre os dias 19 e 21 de junho, o espaço receberá apresentações de grupos parafolclóricos, bois-bumbás, carimbó, atrações musicais e o tradicional Concurso Intermunicipal de Quadrilhas, reunindo representantes de diversos municípios paraenses em uma programação gratuita e aberta ao público.

VEJA MAIS

image 'Cultura e clima' é tema da agenda junina ambiental do Museu das Amazônias em Belém
Eventos variados, como oficinas, debates e celebrações com boi-bumbá, quadrilha e forró vão agitar o espaço no Porto Futuro II

image Quadrilha junina Mistura Fina estreia espetáculo que resgata a chegada do café ao Brasil pelo Pará
Com 41 anos de trajetória, quadrilha paraense traz enredo sobre chegada do grão ao Brasil para a temporada 2026

Promovida pela prefeitura do município, a festa busca reunir famílias, crianças e visitantes em torno das tradições juninas, além de movimentar a economia local com vendas de comidas típicas.

A programação começa na sexta-feira (19), a partir das 20h, com apresentações do Grupo Parafolclórico Jardim das Rosas, Boi Maravilhoso, das quadrilhas caricatas “As Pererecas Voadoras” e “As Caricatas na Roça”, além do show da aparelhagem Tupinambá. A noite também contará com a transmissão da partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo, prevista para começar às 21h30.

Concurso de quadrilhas

No sábado (20), a programação terá início às 18h30 com o Concurso Intermunicipal de Quadrilhas, que reunirá 20 grupos de diferentes municípios do Pará. De acordo com a organização, as cinco melhores quadrilhas da disputa receberão premiações que, juntas, ultrapassam R$ 23 mil.

Também serão premiados o Melhor Marcador e a Melhor Miss Caipira, com R$ 1 mil para cada categoria. Paralelamente, será realizado o concurso municipal, que distribuirá mais de R$ 14 mil em prêmios para os três primeiros colocados, além de troféus. A Melhor Quadrilha Cômica também receberá premiação de R$ 1 mil.

As apresentações seguem durante a madrugada e a manhã de domingo (21), quando ocorre o encerramento da competição. A cerimônia de premiação está prevista para as 7h30, logo após a conclusão dos concursos.

Encerramento com cultura popular e aparelhagem

A programação retorna na noite de domingo (21) com apresentações do Grupo de Carimbó Os Guardiões, Os Originais do Carimbó, Boi Precioso, Etnias da Dança, Guerreiros do Boi, Grupo Popular da Amazônia, Quadrilha Brilhantes na Roça e da quadrilha campeã municipal.

O encerramento ficará por conta da aparelhagem Rubi, que levará ao público repertório com brega, melody, tecnobrega e flash brega.

A secretária municipal de Cultura, Barbara Besteiro, destaca a importância de manter viva a tradição junina e fortalecer os espaços dedicados à cultura popular. “O São João é uma das manifestações culturais mais importantes do nosso povo. Este ano preparamos uma programação especial, valorizando nossos artistas, quadrilhas e grupos culturais. Será uma grande festa para toda a população”, afirma.

A prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, ressalta que a proposta é promover uma celebração voltada à preservação das tradições juninas e ao fortalecimento da identidade cultural do município. 

“Estamos valorizando os nossos artistas, as nossas quadrilhas, os grupos folclóricos e toda a riqueza cultural da nossa região. Será um São João feito para o nosso povo, com muita alegria, tradição e orgulho das nossas raízes”, comenta.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (19): 

Horário: a partir das 20h

  • Grupo Parafolclórico Jardim das Rosas
  • Boi Maravilhoso
  • Transmissão do jogo do Brasil
  • Quadrilha Caricatas “As Pererecas Voadoras”
  • Quadrilha “As Caricatas na Roça”
  • Tupinambá

Sábado (20):

 Concurso Intermunicipal de Quadrilhas 

Horário: a partir das 18h30

  • Fuzuê Junino (Belém)
  • Roceiros da Tia Nete (Benevides)
  • Roceiros do Divino (Barcarena)
  • Paixão de São João (Ananindeua)
  • Balão de Ouro (Belém)
  • Fera Junina (Belém)
  • Azabumba (Ananindeua)
  • Explosão Jovem (Tracuateua)
  • Raízes de Abaeté (Abaetetuba)
  • Encanto Junino (Marituba)
  • Cheiro Cheiroso (Marituba)
  • Esperança Junina (Marituba)
  • Roceiros do Amor (Marituba)
  • Roceiros da Juventude (Marituba)
  • Rainha da Juventude (Belém)
  • Roceiros do Sal (Salinópolis)
  • Revelação Junina (Igarapé-Miri)
  • Mocidade Junina (Ananindeua)
  • Fúria Junina (Belém)
  • Caboclos do Caeté (Bragança)

Domingo (21):

Horário: a partir das 20h

  • Quadrilha Brilhantes na Roça
  • Grupo de Carimbó Os Guardiões
  • Guerreiros do Boi
  • Quadrilha Campeã Municipal
  • Etnias da Dança
  • Grupo Popular da Amazônia
  • Boi Precioso
  • Os Originais do Carimbó
  • Rubi
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

são joão

São João de Marituba

concurso de quadrilha junina
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA POPULAR

São João de Marituba começa sexta-feira (19) com quadrilhas, bois-bumbás, carimbó e aparelhagens

Programação gratuita na Praça Matriz segue até domingo (21) e inclui também concurso intermunicipal e transmissão do jogo do Brasil

16.06.26 16h50

PROGRAMAÇÃO

Tribo de Jah, Duda Beat e Mombojó estão confirmados no festival de verão do Psica

Além de atrações nacionais, a programação dos dias 17 e 18 de julho evidencia a força local com Grupo Paracauari, Balanço de Maré, Layse & Lambada da Serpente e Mega Pop Show

16.06.26 13h29

ATUAÇÃO

Marcelo Faria vive assessor manipulador em comédia política de Juca de Oliveira

"Parece ajudar, mas complica", diz ator ao detalhar as armadilhas de seu novo papel

16.06.26 12h54

MODA

Regra da FIFA barra bolsas de luxo das Wags nos estádios da Copa do Mundo

Rígido protocolo de segurança limita o tamanho de acessórios nas arenas e inviabiliza modelos clássicos de grifes como a Hermès; entenda o impacto nos looks para o jogo Brasil x Haiti

16.06.26 11h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

SITUAÇÃO

Diogo Defante foi preso nos EUA? Saiba a verdade sobre a situação do humorista na Copa

Humorista apareceu sendo abordado por policiais próximo ao estádio da estreia do Brasil

15.06.26 22h52

LUTO

Morre atriz da novela turca 'Coração de Mãe', aos 35 anos

Na trama, Ece Irtem interpreta Isil, que foi chamada de Hande na versão em português

16.06.26 8h57

DE VOLTA

Anajú Dorigon vive vilã no Globoplay e celebra retorno à Globo em 'A Nobreza do Amor' após sete anos

De volta aos estúdios da emissora para participação especial na novela tradicional, artista relembra papéis marcantes como a inesquecível Jade de 'Malhação'

16.06.26 8h00

MOSTRA

Esculturas hiper-realistas de Giovani Caramello chegam a Belém em exposição gratuita

A abertura ocorre nesta terça-feira (16), às 19h, na Caixa Cultural Belém. As visitação vão até dia 20 de setembro

16.06.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda