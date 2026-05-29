Quadrilha junina Mistura Fina estreia espetáculo que resgata a chegada do café ao Brasil pelo Pará

A Quadrilha Junina Mistura Fina realiza neste sábado, 30 de maio, no Ginásio Manoel Soiá, em Vigia, a estreia oficial do espetáculo “O Santo Café de Cada Dia”, produção que propõe uma viagem histórica, artística e afetiva pelas origens do café no Brasil.

Com 41 anos de trajetória e reconhecida como a segunda quadrilha junina mais antiga do Pará, a Mistura Fina leva para a temporada 2026 um tema que resgata a chegada do café ao território brasileiro pelas mãos do sargento-mor Francisco de Melo Palheta, em 1727. Segundo a narrativa apresentada pelo grupo, o primeiro desembarque do grão ocorreu no Pará, na região de Vigia, na costa atlântica, antes de o café se tornar um dos principais símbolos econômicos e culturais do país.

Inspirado nesse episódio histórico, o espetáculo transforma a trajetória do café em linguagem cênica. Figurinos, coreografias e elementos visuais dialogam com as memórias do trabalho braçal e da contribuição dos povos escravizados nas primeiras plantações brasileiras. “O São João sempre foi a minha maior devoção, mas este ano, a emoção tem um sabor diferente. Dançar o tema ‘Grãos de Ouro Negro: O Santo Café de Cada Dia’ é, para mim, um ato de amor e resistência. É revisitar a nossa própria terra, celebrando a coragem de Francisco de Melo Palheta e a herança histórica que começou bem aqui, na nossa amada Vigia”, afirma Thiago Ferreira, coordenador artístico da quadrilha.

A proposta também busca reafirmar o protagonismo do Pará na história do café brasileiro. Para o coordenador de projetos Johnatan Ryder, o espetáculo funciona como uma forma de devolver ao público uma memória pouco difundida. “O café é um símbolo nacional que nasce aqui, no Pará. Quando a Mistura Fina conta essa história no chão batido, ela devolve para o povo uma memória que foi apagada. Isso é cultura viva — e é exatamente isso que o São João paraense representa”, destaca.

Antes mesmo da estreia oficial, o grupo já acumulou resultados positivos no circuito pré-São João. A Mistura Fina conquistou o primeiro lugar em Igarapé-Açu, além do segundo lugar em Belém e Ananindeua, e a terceira colocação em Castanhal. O desempenho também garantiu notas máximas para Dayane, na categoria Miss Negritude; Eduarda, como Miss Caipira; e Rodrigo, na função de marcador. Ao final do circuito, o grupo encerrou a etapa na sétima posição do ranking geral.

Formada por 42 dançarinos, a quadrilha seguirá em circulação ao longo da temporada junina com apresentações confirmadas em 10 municípios paraenses. Após a estreia em Vigia, o grupo retorna à cidade nos dias 3 e 5 de junho, com apresentações em frente à Escola Barão de Guajará e à Igreja Matriz. A programação segue ainda por São Miguel do Guamá, Mocajubinha, Tracuateua, Castanhal, Belém, Igarapé-Açu, Nova Timboteua, Porto Salvo e Boa Vista do Pará.

A temporada conta com apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Pará e do Governo do Estado do Pará, além de patrocínio da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, RL Decoração, Iluminação e Eventos e Alquimista Bebidas Especiais. A gestão cultural é assinada por Johnatan Ryder.

A coordenação da Mistura Fina é formada por Ray Lira, Lemilson Nunes, Thiago Calazans, Mayara e Igor.