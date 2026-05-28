Influenciadora usa vestido em homenagem ao boto-cor-de-rosa e chama atenção

A influenciadora Jaquelline Grohalski chamou atenção durante a celebração do Festival da Cunhã 2026, realizada em Manaus (AM), ao surgir com um vestido exclusivo confeccionado artesanalmente em homenagem ao boto-cor-de-rosa, um dos símbolos mais conhecidos da cultura amazônica.

A peça foi criada pela artista visual e figurinista autodidata Rafaela Souza, conhecida como Artesã Potyra, natural de Parintins. O figurino foi desenvolvido especialmente para o evento e reúne elementos que remetem ao boto-cor-de-rosa, personagem presente no imaginário popular amazônico, além de referências à cultura brasileira.

O vestido foi produzido manualmente e buscou unir moda artesanal e valorização da identidade cultural da região Norte. Encantada com a experiência em Manaus, Jaquelline optou por um visual que homenageasse um dos principais símbolos do Amazonas e destacasse o trabalho de artistas locais.

Para compor a produção, a influenciadora contou ainda com o trabalho do fotógrafo Matheus Things, de Manaus, e do maquiador Bento Rocha, de Parintins. O figurino repercutiu nas redes sociais e gerou comentários entre seguidores e admiradores do evento.

Jaquelline afirmou que viveu a experiência de forma especial e destacou a representatividade da peça.

“Estou vivendo tudo isso de uma forma muito intensa e especial. A gente tinha pensado em vestido com elementos do guaraná, tive uns contratempos e a Potyra finalizou esse a tempo, fiquei emocionada com cada detalhe e com toda a representatividade que ele também carrega. É uma honra poder vestir uma peça feita à mão, que valoriza tanto a cultura do meu norte!”, declarou a influenciadora, nascida em Rondônia.