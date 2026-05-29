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A-ha Tribute Brazil desembarca em Belém com show repleto de sucessos dos anos 80 e 90

Na estrada desde 2017 e após passar por diversos estados do país, o grupo A-ha Tribute Brazil se apresenta na capital paraense.

O Liberal
fonte

A-ha Tribute Brazil tem repertório com canções consagradas como "Take on me", "Crying in the rain" e "Stay on these roads" (Divulgação)

O projeto A-ha Tribute Brazil (Cast in Steel Band) realiza uma apresentação em Belém neste domingo (30). Com um repertório focado nas músicas da banda norueguesa A-ha, que iniciou a carreira em Oslo, no ano de 1982, e obteve circulação na produção musical das décadas de 1980 e 1990, eles chegam ao Pará para apresentação no Teatro IT Center.

O roteiro do show engloba composições como "Take on me", "Crying in the rain", "Hunting high and low" e "Stay on these roads".

O grupo que executa o tributo é composto por quatro músicos vindos do estado de São Paulo, que mantêm a iniciativa desde o ano de 2017. O espetáculo já passou por localidades de estados como Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas e São Paulo, associando a reprodução do repertório internacional à mostra de canções autorais dos próprios instrumentistas.

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O projeto envolve também um filme de mesmo título que fala da Noruega e do meio ambiente.

O vocalista e produtor musical da banda, Germano Brissac, comentou sobre as expectativas para a apresentação no município. "Já ficamos sabendo que o público paraense costuma ser bem caloroso, animado. Para os fãs do A-ha, garantimos uma noite de grandes sucessos da banda. Estamos felizes com a oportunidade de tocar na cidade. Vai ser inesquecível. Contamos com a presença de todos", afirmou.

O músico também detalhou a trajetória e a proposta do conjunto na estrada. "Nós somos quatro músicos de São Paulo e desde 2017 temos esse projeto de levar as músicas do A-ha. É um espetáculo que já viajou por grande parte do país, como Minas Gerais, Pernambuco, Maceió e várias cidades de São Paulo. Já estamos com muito tempo de estrada levando a nossa grande influência na música, que é o A-ha. Mas além do projeto, apresentamos também músicas autorais. Temos certeza que o público paraense vai curtir esse grande show", concluiu.

Agende-se

Data: domingo (31)
Hora: 19h
Local: Teatro IT Center - Av. Sen. Lemos, 3153 - Sacramenta
Ingressos: Meia-entrada: R$60,00; Solidário - Lote Promocional: R$80,00 + 1Kg de Alimento
Venda online: www.ingressosdigitais.com.br

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