Quem é Yerin Ha, a nova protagonista de 'Bridgerton'

Yerin Ha é a nova protagonista de Bridgerton. A atriz australiana dá vida à Sophie Baek, par romântico de Benedict (Luke Thompson), com quem vive uma história de amor avassaladora ao estilo Cinderela.

De origem sul-coreana, Ha nasceu em Sydney, no ano de 1988. Assim como seus pais e avó, a artista decidiu se tornar atriz. "Sempre cresci com esse conhecimento do que são o teatro e as telas; por isso, sempre foi algo que me interessou", contou a australiana à Vogue Australia. Depois de estudar na Kaywon High School of Arts, em Seoul, trabalhou em suas habilidades em teatro musical, quando passou a frequentar o National Institute of Dramatic Art de Sydney.

Apesar de ter ganhado mais reconhecimento após o anúncio de sua participação em Bridgerton, Yerin Ha integrou o elenco da série Halo (2022). Em 2024, a atriz ainda interpretou a versão jovem de Kasha na série prequel de Duna, intitulada Duna: A Profecia.

A adaptação dos livros de Julia Quinn não é a primeira participação da australiana em uma produção da Netflix. No último ano, a atriz interpretou Mia Chang na minissérie The Survivors.

Sobre o que é a 4ª temporada de Bridgerton?

Na 4ª temporada de Bridgerton, os fãs acompanham o romance de Benedict e Sophie. O segundo irmão está disposto a nunca se casar, já que gosta de seu estilo de vida e não pretende ter uma vida a dois. Entretanto, a situação muda quando conhece a Dama de Prata.

No baile de máscaras de sua mãe, Benedict tem um encontro breve com uma mulher misteriosa. Mesmo que tenham passado poucos instantes juntos, aquilo já foi o suficiente para que o Bridgerton se apaixonasse perdidamente e mudasse seus ideias de vida. Entretanto, ele não sabe nem ao menos o nome da moça.

O que Benedict não imagina, é que a Dama de Prata, na realidade, é Sophie. Em uma história de um amor proibido e pressões sociais, o casal da nova temporada promete arrematar o coração dos fãs.

Os primeiros episódios da 4ª temporada de Bridgerton estarão disponíveis na Netflix a partir desta quinta-feira, 29, enquanto a última parte será liberada no dia 26 de fevereiro.