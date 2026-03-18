Juju do Pix coloca silicone após retirar óleo mineral do rosto; veja o antes e depois

A influenciadora Juju Oliveira, conhecida como Juju do Pix, realizou uma nova cirurgia estética nesta semana, em São Paulo. Ela colocou próteses de silicone nos seios, quatro meses após passar por um procedimento para retirada de óleo mineral do rosto. A cirurgia foi feita na última terça-feira (17), no Hospital Higienópolis.

Segundo a influenciadora, foram implantados 550 ml de silicone em cada mama. “Estou amando”, afirmou Juju, que segue internada em recuperação. O procedimento durou cerca de 1h30 e foi realizado com anestesia local e sedação.

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Durante o período de internação, Juju também passou por cuidados pós-operatórios, como drenagem linfática e troca de curativos. De acordo com o médico responsável, o resultado final da cirurgia deve ser percebido entre três e seis meses.

De acordo com o médico responsável, a internação também será aproveitada para realizar um ajuste no rosto de Juju. No entanto, a retirada completa do óleo mineral ainda deve ocorrer em outra etapa.

“Vamos dar um pequeno ajuste, mas vamos retirar mais [óleo mineral] em outra oportunidade. Agora temos que esperar o rosto descansar mais um pouco”, explicou o profissional.

Confira o antes e depois:

Juju do Pix coloca silicone após retirar óleo do rosto. (Reprodução/Instagram)

Histórico de procedimento com óleo mineral

Juju do Pix enfrenta problemas estéticos desde 2017, quando realizou um procedimento em uma clínica e teve óleo mineral aplicado no rosto de forma clandestina. Na época, ela acreditava estar recebendo silicone industrial.

Anos depois, a influenciadora relatou que realizou três aplicações da substância. Inicialmente, o resultado foi considerado satisfatório, mas, com o passar do tempo, houve aumento de volume e deformação facial. Exames posteriores confirmaram que o material utilizado era óleo mineral.

“Fui buscar o exame e descobri que não era silicone. A pessoa colocou óleo mineral, que é laxante. Fiz três aplicações. No primeiro ano ficou bom, mas depois não parou de aumentar e deformar”, contou anteriormente.

A retirada do material vem sendo feita de forma gradual, com acompanhamento médico.