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Modelo fatura R$ 420 mil com conteúdo adulto e diz ser virgem: 'plano de Deus'

Jovem dos EUA afirma que produz conteúdo sensual, mas pretende manter virgindade até o casamento, o que surpreende seguidores

Hannah Franco
fonte

Modelo fatura R$ 420 mil com conteúdo adulto e diz ser virgem: 'plano de Deus' (Redes sociais/cutenextdoorx)

Uma modelo de 21 anos, do Arizona (EUA), chamou atenção nas redes sociais ao revelar que, apesar de faturar cerca de R$ 420 mil por ano com fotos sensuais, ainda é virgem. Segundo ela, a decisão faz parte de um compromisso pessoal e religioso. Katrina afirmou que pretende manter a virgindade até o casamento e disse que segue o que define como “plano de Deus” para a própria vida.

A declaração repercutiu entre seguidores, principalmente pelo contraste com o tipo de conteúdo que publica na internet. A jovem construiu uma base de fãs ao compartilhar ensaios de lingerie e selfies sensuais. Mesmo assim, garante que a imagem exibida online não reflete totalmente sua vida pessoal.

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Nos últimos anos, a atriz tem se dedicado a diferentes projetos criativos, incluindo trabalhos na internet e produções independentes

Conteúdo sensual contrasta com vida pessoal conservadora

De acordo com a modelo, o que os seguidores veem é apenas parte da sua rotina. Ela afirma levar uma vida mais conservadora fora das redes e diz gostar da reação que causa no público.

“Homens fantasiam comigo todos os dias. Mas o que eles não percebem é que nenhum homem jamais me teve de verdade. Ganho mais de 80 mil dólares com minhas fotos sensuais, mas continuo completamente pura. Isso choca as pessoas”, declarou, em entrevista ao site Daily Star.

Critérios para relacionamento futuro

Katrina também comentou sobre o perfil que espera encontrar em um futuro parceiro. Segundo ela, o homem ideal deve atender a alguns critérios pessoais.

  • Ser mais alto que ela;
  • Ter renda anual de pelo menos R$ 700 mil;
  • Transmitir sensação de proteção.

“Quero me sentir pequena diante dele”, afirmou. A história repercutiu nas redes sociais e gerou debates entre usuários sobre escolhas pessoais, exposição na internet e valores individuais.

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