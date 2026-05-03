Shakira brilha ao lado de estrelas brasileiras durante show em Copacabana

A noite histórica de Shakira na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi marcada por encontros especiais com grandes nomes da música brasileira. No sábado (2), em meio a um espetáculo grandioso, a cantora colombiana abriu espaço para dividir o palco com artistas que ajudaram a construir momentos únicos e carregados de emoção.

Um dos destaques foi a participação de Anitta. Recebida com entusiasmo pelo público, a artista subiu ao palco para cantar ao lado de Shakira o hit “Choka Choka”. Antes da apresentação, a colombiana fez questão de exaltá-la, chamando-a de “rainha”, o que aumentou ainda mais a conexão com os fãs.

A surpresa ficou por conta da presença de Caetano Veloso e Maria Bethânia. Os dois ícones da música brasileira dividiram o palco com Shakira em momentos distintos, criando uma atmosfera de celebração da cultura nacional. Ao lado de Bethânia e de ritmistas da Unidos da Tijuca, a cantora interpretou “O Que É, O Que É?”, clássico de Gonzaguinha, em uma performance que misturou diferentes referências musicais.

Já com Caetano, o clima foi mais intimista. Juntos, eles cantaram “Leãozinho”, canção que Shakira revelou fazer parte de sua rotina pessoal ao embalar o filho. O encontro trouxe um tom afetivo ao espetáculo e arrancou reações emocionadas da plateia.

Outro momento de grande energia veio com Ivete Sangalo. Reeditando uma parceria já conhecida do público, as duas cantaram “País Tropical” em um trecho que rapidamente ganhou clima de festa. Com sua presença marcante, Ivete transformou a participação em um dos pontos mais animados da noite.

Ao reunir diferentes gerações e estilos da música brasileira, Shakira construiu um show que foi além de sua própria trajetória, apostando em colaborações que reforçaram o diálogo entre culturas e ampliaram a experiência do público.