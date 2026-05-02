Morre Kinho do Rodo, cantor da banda Rodo da Bahia, aos 45 anos

O cantor Kinho do Rodo, conhecido por fazer parte da banda O Rodo da Bahia, morreu neste sábado, 2, aos 45 anos de idade. A informação foi divulgada por sua família e equipe nas redes sociais. A causa oficial da morte não foi divulgada.

Apesar da indefinição a respeito do motivo, a equipe do artista publicou um comunicado indicando a principal suspeita: "Recebemos notícias de amigos próximos de que ele passou mal com uma dor no peito no sofá, na casa de um amigo e acabou falecendo por volta das 1h30. Existem especulações de que pode ter sido um infarto, mas vamos esperar o laudo do IML para dar a certeza".

O velório está previsto para as 8h deste domingo, 3, na sala 5 do Cemitério Bosque da Paz, avenida Aliomar Baleeiro, n.º 7.370, bairro de Nova Brasília, Salvador, Bahia.

Quem era Kinho do Rodo

Marcos Santos, seu nome de batismo, recebeu o diagnóstico de osteogênese imperfeita (conhecida também como doença dos "ossos de vidro" ou doença de Lobstein).

Passou por diversas cirurgias, mas não conseguiu evitar problemas que o impediram de continuar andando. Aos 18 anos, decidiu apostar na carreira musical, cantando em bares, e posteriormente passou a integrar o grupo O Rodo da Bahia, onde se apresentou até o fim da vida.