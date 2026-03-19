Marvvila passa por cirurgia no ouvido após receber o diagnóstico de um tumor

A cantora Marvvila passou por um momento de preocupação nos últimos dias após sentir dores agudas na região da orelha esquerda, o que resultou em sua internação na terça-feira (17). Após uma bateria de exames detalhados, a artista recebeu o diagnóstico de um tumor benigno e foi submetida a uma intervenção cirúrgica bem-sucedida nesta quarta-feira (18).

Em um comunicado em vídeo publicado em suas redes sociais, a pagodeira tranquilizou os fãs ao afirmar que o procedimento foi um sucesso e que ela se sente bem.

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“Passei por uma cirurgia para corrigir um problema que tinha no ouvido, muito sério, que me limitava muito. Tinha como se fosse um tumor benigno no ouvido que me trazia muita dor. Eu tomava muito corticoide. Tinha um tempo que minha cara estava muito inchada e as pessoas falam. Hoje operei, tirei esse problema do meu ouvido”, contou.

Aproveitando o período de internação e a estrutura hospitalar, a equipe médica descartou riscos maiores e optou por realizar outros procedimentos corretivos que visam a melhoria da qualidade de vida da cantora. Foram feitas cirurgias para correção de desvio de septo e redução dos cornetos nasais, intervenções fundamentais para otimizar sua capacidade respiratória e performance vocal.

De acordo com informações enviadas pela assessoria de imprensa da artista, a recuperação segue um fluxo tranquilo e dentro de todas as expectativas clínicas.

Em função do repouso necessário para uma cicatrização plena, a agenda de shows e compromissos profissionais da artista foi suspensa temporariamente. A previsão atual é que Marvvila receba alta e esteja apta a retomar suas atividades e o contato com o público normalmente a partir do dia 4 de abril.