Dia das Mães: cantoras paraenses revelam músicas que lembram as figuras maternas

Antes mesmo de aprender a falar, muita gente aprende a cantar para a mãe. Seja em uma canção de ninar, em um refrão antigo tocado na rádio ou em músicas que atravessam gerações, a figura materna ocupa um espaço afetivo na trilha sonora dos brasileiros. Não por acaso, um levantamento feito pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) mostra que mais de 10 mil músicas cadastradas em sua base de dados possuem a palavra “mãe” no título.

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Outras formas carinhosas de se referir às mães também aparecem com destaque no repertório nacional. Ainda segundo o estudo, há 2.150 músicas com a palavra “mamãe” no título e outras 373 com “mãezinha”. Entre as canções com “mãe” ou “mamãe” no nome, o clássico “Mamãe eu quero”, de Jararaca e Vicente Paiva, aparece como a obra mais executada nos últimos cinco anos.

Essa inspiração também ecoa na voz e na memória das cantoras paraenses. Para marcar o Dia das Mães, celebrado neste domingo (10), o Grupo Liberal conversou com artistas locais para saber quais músicas simbolizam a data e quais canções despertam lembranças afetivas de suas mães.

Para a cantora Valéria Paiva, músicas que falam sobre força e resistência feminina representam a essência da data. Mãe de Elvis Renan, João Pedro, Carla Vannely e Daniella Valentina, e filha de dona Maria Paiva, ela citou a música “Sexo Frágil”, de Erasmo Carlos, como uma canção que traduz a potência da mulher.

“Toda música que fala de força, toda música que fala de beleza, representa as mães. Essa música mostra muito isso da mulher fazer várias coisas ao mesmo tempo, dessa força e independência feminina”, afirmou.

Valéria também relembrou as influências musicais que recebeu da mãe durante a infância. Segundo ela, dona Maria cantava em casa músicas de artistas como Gal Costa e Clara Nunes, o que ajudou a despertar sua ligação com a música. “Eu cresci ouvindo minha mãe cantar. Tem uma música antiga que ela canta até hoje para mim e que me lembra muito dela”, contou.

Cantora Nirah com a mãe Rosa Maria (Arquivo pessoal)

Já a cantora Nirah afirmou que a música “Maria, Maria”, de Milton Nascimento, representa o Dia das Mães por retratar a força e a sensibilidade femininas. “Ela fala sobre resistência, coragem, fé e amor, características que fazem muitas mães serem verdadeiras guerreiras no dia a dia”, disse.

Quando o assunto é memória afetiva, Nirah escolhe “Amor Sem Limites”, de Roberto Carlos, para lembrar da mãe, dona Rosa Maria. “Ela fala de um amor puro, verdadeiro e infinito, exatamente como o amor de mãe. Sempre que escuto, lembro de momentos especiais e de tudo que ela representa na minha vida”, afirmou.

A cantora Bruna Magalhães ao lado da mãe, Helene Magalhães (Arquivo pessoal)

A cantora Bruna Magalhães destacou a música “Sereia”, de Lulu Santos, como uma canção que traduz o sentimento materno. Filha de dona Helene Magalhães, a artista disse que a letra representa a mãe como porto seguro. “A música fala dessa luz que guia, dessa beleza e desse amor que acolhe. Acho que ter a mãe como porto seguro é algo muito parecido com o que a letra descreve”, explicou.

Bruna também guarda lembranças da infância embaladas por músicas do Chiclete com Banana. Entre elas, “100% Você”, que associa às faxinas feitas pela mãe em casa. “Eu ficava pulando no sofá enquanto a gente cantava juntas. Sempre que escuto essa música, lembro dela e dessa sensação de proximidade, mesmo hoje morando longe”, contou a cantora, que atualmente vive em São Paulo enquanto a mãe permanece em Belém.

Cantora Andréa Pinheiro ao lado do filho João, Rudá (irmão), Quiron (sobrinho), Patrícia (irmã) e da mãe Tereza (Arquivo pessoal)

A cantora Andréa Pinheiro afirmou que “Como é Grande o Meu Amor por Você”, também de Roberto Carlos, é uma das músicas que mais representam a data. Segundo ela, além da letra falar de amor incondicional, a canção possui forte ligação afetiva com gerações que viveram o período da Jovem Guarda. “As mamães adoram essa música. Existe toda uma relação afetiva com a época em que ela foi composta”, comentou.

Ao lembrar da mãe, dona Tereza, Andréa escolheu “Pode Entrar”, composição de Walter Queiroz eternizada na voz de Fafá de Belém.

Cantora Stella do Cärmo ao lado da filha Laura Luz e Cecília (Arquivo pessoal)

Para a cantora Stella do Cärmo, mãe de Cecília e Laura Luz e filha de dona Déa Ramos, a canção “Minha Mãe”, interpretada por Gal Costa e Maria Bethânia, transmite acolhimento e proteção. “É uma música que mostra essa sensação de conforto e paz que a mãe representa. Quando estamos no abraço da mãe, sentimos segurança”, afirmou.

Stella do Cärmo ao lado da mãe dona Déa Ramos (Arquivo pessoal)

Stella contou ainda que as músicas da cantora francesa Édith Piaf sempre a fazem lembrar da mãe, especialmente “Non, je ne regrette rien”. Segundo ela, dona Déa ouvia muitas canções francesas em casa, o que influenciou diretamente sua relação com esse repertório. “Sempre que ouço, lembro dela imediatamente”, disse.