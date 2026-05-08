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Menina de 9 anos emociona ao falar sobre Dia das Mães: 'A minha é muito guerreira e batalhadora'

Durante uma reportagem, a pequena Maria Luísa emocionou o repórter, a cinegrafista e as professoras que estavam no local

Victoria Rodrigues
fonte

A menina ficou emocionada ao falar o quanto sua mãe é guerreira. (Foto: Reprodução/ X)

Uma menina de 9 anos emocionou diversas pessoas ao fazer um discurso em homenagem ao Dia das Mães, nesta sexta-feira (8), em uma escola localizada no bairro Brejo da Guabiraba, na Zona Norte do Recife. Durante uma entrevista ao programa de TV “Bom Dia Pernambuco”, a pequena Maria Luísa disse que sua mãe não estaria presente na data comemorativa, mas, em vez de lamentar, ela decidiu explicar o porquê.

"Ela trabalha com eventos e está trabalhando hoje, então também vai chegar tarde. Ela não teve tempo de me assistir, mas acredito que minha avó vai estar lá de testemunha para assistir que eu estou falando isso por ela", revelou entre lágrimas enquanto estava ao vivo na TV Globo.

Após explicar o motivo da ausência da mãe, Maria Luísa ainda fez diversos elogios a ela. “A minha mãe é muito guerreira e trabalhadora”, disse a estudante. Ao assistir a um trecho da entrevista, a mãe retribuiu o carinho da filha. "O tanto que mamãe te ama não está escrito. Você é meu mundo inteiro, e tudo que faço nessa vida é por você e sua irmã. Te amo mais que tudo, você é meu orgulho, minha princesa", disse Danielle Alves.

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As palavras doces de Maria Luísa

Na ocasião em que Maria Luísa foi entrevistada pelo repórter, os alunos participavam de uma oficina para produzir vasos à mão, que seriam entregues às mães no próximo domingo (10), como forma de presenteá-las em um dia especial. Assim que a pequena disse suas palavras doces à mãe, a declaração da estudante emocionou o repórter, a cinegrafista e as professoras que estavam na sala de aula no momento da gravação.

No Instagram, vários usuários também elogiaram Maria Luísa pela sensibilidade com a realidade da mãe. "Ela já tem a maturidade de uma mulher de 30, mas ainda é uma criança que vai saber valorizar tudo e todos!", escreveu uma pessoa. "Além de ser emocionante o depoimento, não podemos deixar de exaltar a oratória dessa criança!", revelou outra. "Linda a compreensão dessa criança", ressaltou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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