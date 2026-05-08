Veja como será o funcionamento dos cemitérios de Belém no Dia das Mães

O setor administrativo dos cemitérios administrados pelo município de Belém funcionará das 7h às 17h durante este fim de semana do Dia das Mães (9 e 10/5). No entanto, o serviço de localização de sepulturas não estará disponível nesse período. A orientação é que familiares procurem antecipadamente informações sobre localização de jazigos para evitar dificuldades durante as visitas.

Nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) informou que os cemitérios receberam serviços de limpeza, roçagem e manutenção para esse período, quando é esperado aumento no número de visitantes. Segundo informações divulgadas pela gestão municipal, mais de 150 servidores atuaram nos trabalhos realizados ao longo da semana nos espaços públicos.

Cemitério Santa Izabel

Além da limpeza das áreas internas, também foram executados serviços de poda preventiva no entorno dos cemitérios. No Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, foram realizados reparos na calçada da entrada principal e construída uma nova rampa de acesso.

A movimentação costuma aumentar nos dias que antecedem o Dia das Mães, principalmente em cemitérios tradicionais da capital, onde familiares vão prestar homenagens e realizar visitas aos túmulos.

De acordo com a administração municipal, equipes devem permanecer de plantão durante todo o fim de semana para manutenção das áreas internas e do entorno dos cemitérios.