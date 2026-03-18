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Padre comenta atitude de Milena no BBB 26 e gera debate nas redes

Declaração de Patrick Fernandes sobre episódio no reality repercute e recebe resposta da equipe da sister

Hannah Franco
fonte

Padre critica comportamento de Milena no BBB 26 e web reage (Reprodução/Redes sociais)

A repercussão de uma cena do BBB 26 envolvendo a participante Milena e o brother Jonas Sulzbach chegou a figuras públicas e gerou posicionamentos nas redes sociais. O padre Patrick Fernandes comentou o episódio e criticou a atitude da sister.

Conhecido por produzir conteúdos religiosos com linguagem leve na internet, o padre se manifestou após a exibição da cena em que Milena protagoniza um momento que causou incômodo em Jonas dentro da casa. “Bendita a paciência. Porque se fosse eu, acho que perderia minha salvação”, escreveu o religioso.

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A situação aconteceu enquanto Jonas conversava com a participante Samira, deitado no sofá. Durante o momento, Milena passou pelo local e teve uma atitude que surpreendeu os demais confinados. Jonas reagiu imediatamente, levantando-se e demonstrando desconforto. A cena também foi acompanhada por outros participantes, entre eles Ana Paula Renault, que comentou a situação no momento em que ocorreu.

Equipe de Milena responde crítica

Após a publicação do padre Patrick Fernandes, a equipe responsável pelas redes sociais de Milena respondeu à declaração. “Espero que você encontre Deus novamente”, escreveu o perfil ligado à participante. A troca de publicações ampliou a repercussão do caso fora do reality e intensificou as discussões nas redes.

O episódio dividiu opiniões entre os internautas. Parte do público criticou o comportamento da sister, enquanto outros trataram a situação com tom mais descontraído.

Patrick Fernandes atua na Paróquia São Sebastião, em Parauapebas, e acumula milhões de seguidores nas redes sociais, onde publica conteúdos voltados à fé e ao cotidiano.

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